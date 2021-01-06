Прихильники чинного глави США Дональда Трампа 6 січня прорвалися до будівлі Капітолію, де перебуває Конгрес. Засідання Сенату, на якому Джо Байдена мали оголосити президентом США, екстрено перервали.

Людей евакуйовують з будівлі. Про це повідомляє CNN.

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Наразі протестувальники вже захопили зал Сенату. Вони розпиюють вогнегасники та галасують.

Зал Сенату захоплений / Фото із соцмереж

Протестувальники у Капітолії: дивіться відео

Республіканець з Іллінойса Адам Кінзінгер назвав дії мітингувальників "спробою здійснити державний переворот".

This is a coup attempt. — Adam Kinzinger (@RepKinzinger) January 6, 2021

Реакція офіційного Вашинґтона

Мер Вашинґтона Мюріель баузер закликала нацгвардію очистити будівлю Капітолію від протестувальників. Однак Пентагон відхилив її прохання.

Що каже Трамп

Приблизно у той же час, коли його прихильники увірвалися у Капітолій, Трапм опублікував твіт, у якому заявив, що "США вимагають правди".

Однак згодом він попросив людей бути мирними та спіпрацювати з поліцією. Водночас заклик покинути будівлю Капітолію не пролунав.

Прихильники Трампа увірвалися у будинок Конгресу: дивіться відео