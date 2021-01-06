"Спроба державного перевороту": прихильники Трампа увірвалися у будинок Конгресу – відео
Прихильники чинного глави США Дональда Трампа 6 січня прорвалися до будівлі Капітолію, де перебуває Конгрес. Засідання Сенату, на якому Джо Байдена мали оголосити президентом США, екстрено перервали.
Людей евакуйовують з будівлі. Про це повідомляє CNN.
Актуально Ми ніколи не визнаємо поразки, – Трамп на мітингу у Вашингтоні
Наразі протестувальники вже захопили зал Сенату. Вони розпиюють вогнегасники та галасують.
Зал Сенату захоплений / Фото із соцмереж
Протестувальники у Капітолії: дивіться відео
Республіканець з Іллінойса Адам Кінзінгер назвав дії мітингувальників "спробою здійснити державний переворот".
Реакція офіційного Вашинґтона
Мер Вашинґтона Мюріель баузер закликала нацгвардію очистити будівлю Капітолію від протестувальників. Однак Пентагон відхилив її прохання.
Що каже Трамп
- Приблизно у той же час, коли його прихильники увірвалися у Капітолій, Трапм опублікував твіт, у якому заявив, що "США вимагають правди".
- Однак згодом він попросив людей бути мирними та спіпрацювати з поліцією. Водночас заклик покинути будівлю Капітолію не пролунав.
Прихильники Трампа увірвалися у будинок Конгресу: дивіться відео
Поділитися новиною