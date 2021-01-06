Президент США Дональд Трамп наголосив, що ніколи не визнає свою поразку на виборах. Натомість про перемогу демократа Джо Байдена офіційно мають оголосити саме 6 січня.

Що заявив Трамп

Політик каже, що не буде здаватись. Про це Трамп заявив, виступаючи на "Марші за порятунок Америки" у Вашингтоні.

До теми Трамп пообіцяв пекельну боротьбу в день оголошення результатів виборів: відео

Ми ніколи не визнаємо поразки. Цього не станеться. Не можна визнавати поразку, коли мова йде про крадіжку. Наша країна пережила досить. Ми більше не будемо це терпіти,

– стверджує Трамп.

Мітинг у Вашингтоні

Мітинг прихильників Трампа відбувся, тому що Сенат і Палата представників Конгресу саме 6 січня повинні оголосити переможця виборів президента. Крім цього, протестувальники влаштували штовханину із правоохоронцями. Вони намагаються прорватись до будинку Конгресу.

BREAKING: Trump supporters have breached the Capitol building, tearing down 4 layers of security fencing and are attempting to occupy the building — fighting federal police who are overrun



This is the craziest thing I’ve ever seen in my life. Thousands, police can’t stop them pic.twitter.com/VVdTUwV5YN — ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) January 6, 2021

Що відомо про вибори в США