Ми ніколи не визнаємо поразки, – Трамп на мітингу у Вашингтоні
Президент США Дональд Трамп наголосив, що ніколи не визнає свою поразку на виборах. Натомість про перемогу демократа Джо Байдена офіційно мають оголосити саме 6 січня.
Що заявив Трамп
Політик каже, що не буде здаватись. Про це Трамп заявив, виступаючи на "Марші за порятунок Америки" у Вашингтоні.
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Ми ніколи не визнаємо поразки. Цього не станеться. Не можна визнавати поразку, коли мова йде про крадіжку. Наша країна пережила досить. Ми більше не будемо це терпіти,
– стверджує Трамп.
Мітинг у Вашингтоні
Мітинг прихильників Трампа відбувся, тому що Сенат і Палата представників Конгресу саме 6 січня повинні оголосити переможця виборів президента. Крім цього, протестувальники влаштували штовханину із правоохоронцями. Вони намагаються прорватись до будинку Конгресу.
Що відомо про вибори в США
- Вибори президента Штатів відбулись у листопаді 2020 року.
- Перемогу здобув Байден. 14 грудня 2020 року в Колегії виборників США це підтвердили.
- Однак Трамп заявляв, що насправді переміг він, а вибори були сфальсифіковані.
- Республіканець навіть судився, але майже всі судові позови президента скасували.
- Офіційно результати виборів оприлюднять 6 січня.
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