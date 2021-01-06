Мы никогда не признаем поражения, – Трамп на митинге в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что никогда не признает свое поражение на выборах. О победе демократа Джо Байдена официально должны объявить именно 6 января.
Что заявил Трамп
Политик говорит, что не будет сдаваться. Об этом Трамп заявил, выступая на "Марше за спасение Америки" в Вашингтоне.
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Мы никогда не признаем поражения. Этого не произойдет. Нельзя признавать поражение, когда речь идет о краже. Наша страна пережила достаточно. Мы больше не будем это терпеть,
– утверждает Трамп.
Митинг в Вашингтоне
Митинг сторонников Трампа состоялся, потому что Сенат и Палата представителей Конгресса именно 6 января должны объявить победителя выборов президента. Кроме этого, протестующие устроили потасовку с правоохранителями. Они пытаются прорваться к зданию Конгресса.
Что известно о выборах в США
- Выборы президента Штатов состоялись в ноябре 2020 года.
- Победу одержал Байден. 14 декабря 2020 года в Коллегии выборщиков США это подтвердили.
- Однако Трамп заявлял, что на самом деле победил он, а выборы были сфальсифицированы.
- Республиканец даже судился, но почти все судебные иски президента отменили.
- Официально результаты выборов обнародуют 6 января.
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