Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что никогда не признает свое поражение на выборах. О победе демократа Джо Байдена официально должны объявить именно 6 января.

Что заявил Трамп

Политик говорит, что не будет сдаваться. Об этом Трамп заявил, выступая на "Марше за спасение Америки" в Вашингтоне.

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Мы никогда не признаем поражения. Этого не произойдет. Нельзя признавать поражение, когда речь идет о краже. Наша страна пережила достаточно. Мы больше не будем это терпеть,

– утверждает Трамп.

Митинг в Вашингтоне

Митинг сторонников Трампа состоялся, потому что Сенат и Палата представителей Конгресса именно 6 января должны объявить победителя выборов президента. Кроме этого, протестующие устроили потасовку с правоохранителями. Они пытаются прорваться к зданию Конгресса.

BREAKING: Trump supporters have breached the Capitol building, tearing down 4 layers of security fencing and are attempting to occupy the building — fighting federal police who are overrun



This is the craziest thing I’ve ever seen in my life. Thousands, police can’t stop them pic.twitter.com/VVdTUwV5YN — ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) January 6, 2021

Что известно о выборах в США