Президент США Дональд Трамп призвал своих сторонников выходить на протесты 6 января 2021 года. В этот день должны официально объявить результаты президентских выборов. Глава государства уже пообещал своим оппонентам адскую борьбу.

Что заявил Трамп

Трамп обратился к своим сторонникам с призывом не дать украсть его "победу" на выборах. Об этом он сказал во время выступления в Далтоне.

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По словам главы США, на выборах он якобы победил с огромным преимуществом.

Можно проиграть и сказать: ну, хорошо, я проиграл. Попробую в следующий раз, или не попробую. Может, я просто вернусь к обычной жизни. Но когда ты побеждаешь с огромным преимуществом, а они отбирают у тебя победу и подтасовывают результаты – это недопустимо,

– заявил политик.

Он добавил, что люди должны сопротивляться, когда демократы "захватят" Сенат и Белый дом.

Трамп отметил, что в случае победы Демократической партии в США, мол, начнется коммунизм.

Выступление Трампа в Далтоне: видео