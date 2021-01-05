Президент США Дональд Трамп закликав своїх прихильників виходити на протести 6 січня 2021 року. У цей день мають офіційно оголосили результати президентських виборів. Глава держави вже пообіцяв своїм опонентам пекельну боротьбу.

Що заявив Трамп

Трамп звернувся до своїх прихильників із закликом не дати вкрасти його "перемогу" на виборах. Про це він сказав під час виступу у Далтоні.

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За словами глави США, на виборах він нібито переміг з величезною перевагою.

Можна програти і сказати: ну, добре, я програв. Спробую наступного разу, чи не спробую. Може, я просто повернуся до звичайного життя. Але коли ти перемагаєш з величезною перевагою, а вони відбирають у тебе перемогу і підтасовують результати – це неприпустимо,

– заявив політик.

Він додав, що люди повинні чинити опір, коли демократи "захоплять" Сенат і Білий дім.

Трамп наголосив, що у разі перемоги Демократичної партії у США, мовляв, почнеться комунізм.

Виступ Трампа у Далтоні: відео

Що відбуватиметься у США 6 січня