Конгрес США 6 січня має офіційно затвердити результати голосування колегії виборників за нового президента США. Через це у Вашингтоні вже анонсували великі демонстранції. У посольстві України в Сполучених Штатах рекомендували українцям не брати участь в акціях.

У посольстві порадили українцям уникати масового скупчення людей

У дипвідомстві закликали громадян України уникати масових скупчень людей у столиці США. Про це мовиться у повідомленні українського посольства.

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Посольство України в США рекомендує неухильно дотримуватися заходів безпеки та правил перебування іноземців у країні, виконувати законні вимоги правоохоронних органів, а також відстежувати повідомлення місцевих органів влади про розвиток ситуації,

– наголосили у дипломатичному представництві.

Якщо українці все ж потраплять у якусь надзвичайну ситуацію, то дипломати радять одразу звертатись до консульського відділу.

Конгрес США має затвердити результати голосування колегії виборників

Зазначимо, що у Вашингтоні 5 – 6 січня організовують акції прихильники Дональда Трампа. У столицю можуть приїхати досить радикальні симпатики чинного глави Білого дому. У такий спосіб люди хочуть здійснити тиск на конгресменів, аби ті, фактично, не затверджували на посаді президента Джозефа Байдена.

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Зверніть увагу! Інавгурацію Байдена запланували на 20 січня 2020 року. Через пандемію вона буде значно менш масштабна, ніж у попередників демократа на посаді. Частину заходів планують перенести в онлайн-формат.