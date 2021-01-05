Трамп збирає прихильників у день оголошення результатів виборів: стягують нацгвардію
У Вашингтоні 6 січня пройде мітинг на підтримку чинного президента США Дональда Трампа. Мер міста Мюріел Баузер звернулась до національної гвардії з проханням надати підтримку правоохоронцям під час демонстрацій.
Саме 6 січня офіційно оголосять результати виборів глави держави. Про це поінформували в пресслужбі нацгвардії округу Колумбія.
Читайте також Вирішальні вибори до Сенату в Джорджії: на кону майбутнє Байдена
Підсилення нацгвардією
Столичні гвардійці отримали офіційний запит від міської влади. Для підтримки правоохоронців мобілізують приблизно 350 нацгвардійців. Вони забезпечуватимуть громадську безпеку та охорону правопорядку на станціях метро, перехрестях, пішохідних зонах і навколо них.
У поліції вважають, на мітингу можливі провокації. Керівник поліції Вашингтона Роберт Конті заявив, що вони отримали інформацію про намір деяких осіб привезти вогнепальну зброю. Після цього місцева влада заборонила брати її з собою на акцію.
Що відомо про вибори президента США:
- 3 листопада 2020 року в США пройшли 59 вибори президента. Головним конкурентом чинного глави держави Дональда Трампа став кандидат від Демократичної партії Джо Байден.
- Байден переміг Трампа з великим відривом і став 46 президентом Сполучених Штатів. Він здобув 306 голосів виборників – це означає, що за нього проголосували понад 81 мільйон американських громадян. Трамп ж здобув 232 голоси виборників (понад 74 мільйони).
- 14 грудня 2020 року в Колегії вибірників США підтвердили перемогу кандидата в президенти Джо Байдена.
- Трамп неодноразово натякав на фальсифікації з боку демократів, до сьогоднішнього дня не визнав результатів виборів і не привітав Байдена з перемогою. З часів президенства Джорджа Буша молодшого він став першим главою держави, якого не переобрали на другий термін.
- Інавгурація Байдена пройде 20 січня 2021 року. Він стане найстарішим президентом на момент вступу на посаду (йому буде 78 років). Також вперше в історії країни віцепрезидентом стане жінка.
Поділитися новиною