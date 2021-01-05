У Вашингтоні 6 січня пройде мітинг на підтримку чинного президента США Дональда Трампа. Мер міста Мюріел Баузер звернулась до національної гвардії з проханням надати підтримку правоохоронцям під час демонстрацій.

Саме 6 січня офіційно оголосять результати виборів глави держави. Про це поінформували в пресслужбі нацгвардії округу Колумбія.

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Підсилення нацгвардією

Столичні гвардійці отримали офіційний запит від міської влади. Для підтримки правоохоронців мобілізують приблизно 350 нацгвардійців. Вони забезпечуватимуть громадську безпеку та охорону правопорядку на станціях метро, перехрестях, пішохідних зонах і навколо них.

У поліції вважають, на мітингу можливі провокації. Керівник поліції Вашингтона Роберт Конті заявив, що вони отримали інформацію про намір деяких осіб привезти вогнепальну зброю. Після цього місцева влада заборонила брати її з собою на акцію.

Що відомо про вибори президента США: