Прихильники Дональда Трампа хочуть влаштувати мітинг проти затвердження Джо Байдена обраним президентом США. Протест має відбутися 6 січня. Влада Вашингтона заборонила протестувальникам проносити із собою зброю.

Аби унеможливити провокації, влада закликала сотні солдатів національної гвардії бути готовими надати допомогу в наведенні порядку. Про це заявив начальник столичної поліції Роберт Конті, пише U.S. News.

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За словами Роберта Конті, існує справжня небезпека того, що на мітингу стануться провокації.

Ми отримали інформацію про те, що деякі особи мають намір привезти вогнепальну зброю у наше місто. Це буде неприпустимо,

– заявив Конті.

Він наголосив, що поліція затримуватиме будь-якого учасника, у якого помітить вогнепальну зброю або ж при провокації насильства і безладів.

Зверніть увагу! Побоювання влади США є небезпідставними. Восени та грудні 2020 року прихильники Трампа у Вашингтоні стикалися з представниками руху Black Lives Matter. Тоді сталося кілька бійок,зокрема й із застосуванням холодної зброї.

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