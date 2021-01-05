Прихильники Трампа влаштують мітинг проти Байдена: поліція заборонила їм мати зброю
Прихильники Дональда Трампа хочуть влаштувати мітинг проти затвердження Джо Байдена обраним президентом США. Протест має відбутися 6 січня. Влада Вашингтона заборонила протестувальникам проносити із собою зброю.
Аби унеможливити провокації, влада закликала сотні солдатів національної гвардії бути готовими надати допомогу в наведенні порядку. Про це заявив начальник столичної поліції Роберт Конті, пише U.S. News.
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За словами Роберта Конті, існує справжня небезпека того, що на мітингу стануться провокації.
Ми отримали інформацію про те, що деякі особи мають намір привезти вогнепальну зброю у наше місто. Це буде неприпустимо,
– заявив Конті.
Він наголосив, що поліція затримуватиме будь-якого учасника, у якого помітить вогнепальну зброю або ж при провокації насильства і безладів.
Трамп відмовляється віддавати президентське крісло
- Президент США Дональд Трамп не планує публічно визнавати поразку на виборах. Згідно з голосуванням вибірників перемогу на вибори президента США здобув Джо Байден.
- Трамп неодноразово намагався оскаржити результати виборів. Однак перемога Байдена очевидна.
- 14 грудня колегія вибірників затвердила результати голосування на виборах президента США, згідно з якими Джо Байден стане новим президентом США.
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