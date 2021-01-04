Держсекретар американської Джорджії Бред Раффенспергер відмовився оголошувати Трампа переможцем виборів у штаті. Після цього йому почали погрожувати.

Представники Раффенспергера розповіли, що секретареві та його дружині надходять погрози. Про це повідомляє The Guardian.

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В одному з повідомлень-погроз йшлося про те, що держсекретар штату "заслуговує" на розстріл. Крім того, надходили погрози, які мали сексуальний характер.

Нагадаємо, The Washington Post опублікувала запис розмови Трампа і Раффенспергера за 2 січня. На ньому наразі чинний президент США вимагав перерахувати голоси на його користь. Крім того, він погрожував держсекретареві невизначеними кримінальними наслідками.

Що відомо про секретаря Джорджії Раффенспергера

Бред Раффенспергер – республіканець, який підтримував Трампа ще під час президентських виборів у 2016 році.

Однак після виборів у 2020 році він спростовував неодноразові заяви президента про начебто фальсифікації результатів голосування.

За це його критикували однопартійців, а Трамп взагалі назвав "ворогом народу".

Ймовірна розмова Трампа і Раффенспергера про вибори у Джорджії: аудіо

Деталі про вибори у США, їхні результати та несприйняття їх Трампом читайте за посиланням.