Благав та залякував: Трамп вимагав від влади Джорджії знайти йому голоси для перемоги – ЗМІ
Поки ще чинний президент США Дональд Трамп в телефонній розмові вимагав від секретаря Джорджії Бреда Раффенспергера "знайти" для нього достатню кількість відданих на його підтримку голосів, щоб підтвердити його перемогу на виборах в цьому штаті.
Розмова начебто тривала годину, а її запис потрапив у розпорядження Washington Post. Журналісти розмістили фрагменти запису, на яких чути, як людина з голосом, схожим на голос Трампа фактично залякує секретаря штату і його юридичного радника Раяна Джермані та навіть натякає на можливу кримінальну відповідальність.
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Все, що я хочу зробити, це наступне: я просто хочу знайти 11 780 голосів, оскільки ми виграли в цьому штаті,
– каже він.
При цьому Трамп, як чути із запису, натякає, що якщо Раффенспергер і Джермані не знайдуть бюлетені, які нібито були віддані на його підтримку, а потім знищені, можуть фактично вважатися співучасниками злочину.
"Ви знаєте, що вони зробили, і ви це не розкриваєте. Це кримінальний злочин, це кримінальний злочин. І ви не можете допустити цього. Це великий ризик для вас і для вашого юриста", – сказав він.
Американський лідер також фактично закликав співрозмовника до партійної дисципліни, нагадуючи про те, що Раффенспергер сам є республіканцем.
У розмові держсекретар Джорджії і його юрисконсульт запевняли Трампа, що той володіє абсолютно неправдивими даними щодо ходу виборів і переконував в абсолютній точності підсумку підрахунку голосів у штаті. Трамп, своєю чергою, не вірив у це.
Це неможливо, щоб я програв в Джорджії. Неможливо. Ми виграли штат з перевагою в сотні тисяч голосів,
– говорив Трамп.
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Розмова, під час якої нібито Трамп і Раффенспергер обговорюють результати виборів у Джорджії: аудіо
Що цьому передувало
Ще до публікації цього матеріалу у Washington Post 2 січня, Дональд Трамп у своєму твіттері розповів про розмову з Бредом Раффенспергером. Він зазначив, що чиновник "або не хотів, або не міг відповісти на питання щодо афер на виборах.
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