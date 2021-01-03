Поки ще чинний президент США Дональд Трамп в телефонній розмові вимагав від секретаря Джорджії Бреда Раффенспергера "знайти" для нього достатню кількість відданих на його підтримку голосів, щоб підтвердити його перемогу на виборах в цьому штаті.

Розмова начебто тривала годину, а її запис потрапив у розпорядження Washington Post. Журналісти розмістили фрагменти запису, на яких чути, як людина з голосом, схожим на голос Трампа фактично залякує секретаря штату і його юридичного радника Раяна Джермані та навіть натякає на можливу кримінальну відповідальність.

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Все, що я хочу зробити, це наступне: я просто хочу знайти 11 780 голосів, оскільки ми виграли в цьому штаті,

– каже він.

При цьому Трамп, як чути із запису, натякає, що якщо Раффенспергер і Джермані не знайдуть бюлетені, які нібито були віддані на його підтримку, а потім знищені, можуть фактично вважатися співучасниками злочину.

"Ви знаєте, що вони зробили, і ви це не розкриваєте. Це кримінальний злочин, це кримінальний злочин. І ви не можете допустити цього. Це великий ризик для вас і для вашого юриста", – сказав він.

Американський лідер також фактично закликав співрозмовника до партійної дисципліни, нагадуючи про те, що Раффенспергер сам є республіканцем.

У розмові держсекретар Джорджії і його юрисконсульт запевняли Трампа, що той володіє абсолютно неправдивими даними щодо ходу виборів і переконував в абсолютній точності підсумку підрахунку голосів у штаті. Трамп, своєю чергою, не вірив у це.

Це неможливо, щоб я програв в Джорджії. Неможливо. Ми виграли штат з перевагою в сотні тисяч голосів,

– говорив Трамп.

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Розмова, під час якої нібито Трамп і Раффенспергер обговорюють результати виборів у Джорджії: аудіо

Що цьому передувало

Ще до публікації цього матеріалу у Washington Post 2 січня, Дональд Трамп у своєму твіттері розповів про розмову з Бредом Раффенспергером. Він зазначив, що чиновник "або не хотів, або не міг відповісти на питання щодо афер на виборах.

I spoke to Secretary of State Brad Raffensperger yesterday about Fulton County and voter fraud in Georgia. He was unwilling, or unable, to answer questions such as the “ballots under table” scam, ballot destruction, out of state “voters”, dead voters, and more. He has no clue! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2021

Зверніть увагу! Всі сторони, які за версією Washington Post брали участь у розмові, не дали підтвердження щодо деталей телефонної бесіди.

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