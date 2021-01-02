Трамп продовжує боротися за те, аби Байдена не визнали президентом. 6 січня результати голосування виборників має затвердити Конгрес, і саме на цей день чинний глава Білого дому скликає масштабний мітинг своїх прихильників.

Трамп покликав прихильників на великий мітинг

6 січня у Вашингтоні об 11 годині за місцевим часом почнеться масштабний мітинг республіканців. Щонайменше, до цього закликав поки що чинний президент США Дональд Трамп у твіттері.

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"Великий мітинг протесту відбудеться у Вашингтоні о 11:00 (це 18 година за Києвом – 24 канал) 6 січня. Про локацію розповімо пізніше", – написав він.

Чому Трамп скликає акцію протесту

Річ у тім, що 6 січня Конгрес (обидві палати – і Сенат, і Палата представників) США мають офіційно затвердити голосування виборників – тобто, підсумки президентських виборів у США, які відбулися 3 листопада 2020 року.

14 грудня 306 виборників віддали голоси Джо Байдену (для перемоги достатньо було 270). Однак Дональд Трамп не визнав ані голосування американців у день виборів, ані результати голосування виборників.

Трамп продовжує заявляти про масштабні фальсифікації, і навіть подавав із цього приводу чимало судових позовів – але не виграв жодної.

Чи є шанси, що 6 січня Конгрес піде проти Байдена

Трамп анонсував, що 6 січня представить "величезну кількість доказів" сфабрикованості результатів президентських виборів. Його команда навіть організувала альтернативне голосування виборників, яке подасть до Конгресу.

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Як пише CNN, принаймні 140 республіканців у Палаті представників проголосують проти визнання голосування виборників за Байдена. Однак це не додасть шансів Республіканській партії вплинути на підсумки виборів.

За американським законодавством, якщо хтось у Конгресі заявить про невизнання виборів, депутати повинні це обговорити – в обох палатах. Обговорення може затягнутися на кілька годин, і цей час – єдине, що виграє Трамп.