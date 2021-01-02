Трамп продолжает бороться за то, чтобы Байдена не признали президентом. 6 января результаты голосования выборщиков должен утвердить Конгресс, и именно на этот день действующий глава Белого дома созывает масштабный митинг своих сторонников.

Трамп созывает сторонников на большой митинг

6 января в Вашингтоне в 11:00 по местному времени начнется масштабный митинг республиканцев. По меньшей мере, к этому призвал пока что действующий президент США Дональд Трамп в твиттере.

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"Большой митинг протеста состоится в Вашингтоне в 11:00 (это 18 часов по Киеву – 24 канал) 6 января. О локации расскажем позже", – написал он.

Почему Трамп созывает акцию протеста

Дело в том, что 6 января Конгресс (обе палаты – и Сенат, и Палата представителей) США должны официально утвердить голосование выборщиков – то есть, итоги президентских выборов в США , состоявшихся 3 ноября 2020.

14 декабря 306 выборщиков отдали голоса Джо Байдену (для победы достаточно было 270). Однако Дональд Трамп не признал ни голосование американцев в день выборов, ни результаты голосования выборщиков.

Трамп продолжает заявлять о масштабных фальсификациях, а также подавал по этому поводу немало судебных исков – но не выиграл ни одного.

Есть ли шансы, что 6 января Конгресс пойдет против Байдена

Трамп анонсировал, что 6 января представит "огромное количество доказательств" сфабрикованности результатов президентских выборов. Его команда даже организовала альтернативное голосование выборщиков, которое подаст в Конгресс.

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Как пишет CNN , по крайней мере 140 республиканцев в Палате представителей проголосуют против признания голосования выборщиков за Байдена. Однако это не добавит шансов Республиканской партии повлиять на итоги выборов.

По американскому законодательству, если кто-то в Конгрессе заявит о непризнании выборов, депутаты должны это обсудить – в обеих палатах. Обсуждение может затянуться на несколько часов , и это время – единственное, что выигрывает Трамп.