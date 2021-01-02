Трамп все еще противится победе Байдена и на 6 января созывает "большой митинг протеста"
Трамп продолжает бороться за то, чтобы Байдена не признали президентом. 6 января результаты голосования выборщиков должен утвердить Конгресс, и именно на этот день действующий глава Белого дома созывает масштабный митинг своих сторонников.
Трамп созывает сторонников на большой митинг
6 января в Вашингтоне в 11:00 по местному времени начнется масштабный митинг республиканцев. По меньшей мере, к этому призвал пока что действующий президент США Дональд Трамп в твиттере.
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"Большой митинг протеста состоится в Вашингтоне в 11:00 (это 18 часов по Киеву – 24 канал) 6 января. О локации расскажем позже", – написал он.
Почему Трамп созывает акцию протеста
- Дело в том, что 6 января Конгресс (обе палаты – и Сенат, и Палата представителей) США должны официально утвердить голосование выборщиков – то есть, итоги президентских выборов в США, состоявшихся 3 ноября 2020.
- 14 декабря 306 выборщиков отдали голоса Джо Байдену (для победы достаточно было 270). Однако Дональд Трамп не признал ни голосование американцев в день выборов, ни результаты голосования выборщиков.
- Трамп продолжает заявлять о масштабных фальсификациях, а также подавал по этому поводу немало судебных исков – но не выиграл ни одного.
Есть ли шансы, что 6 января Конгресс пойдет против Байдена
Трамп анонсировал, что 6 января представит "огромное количество доказательств" сфабрикованности результатов президентских выборов. Его команда даже организовала альтернативное голосование выборщиков, которое подаст в Конгресс.
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Как пишет CNN, по крайней мере 140 республиканцев в Палате представителей проголосуют против признания голосования выборщиков за Байдена. Однако это не добавит шансов Республиканской партии повлиять на итоги выборов.
- По американскому законодательству, если кто-то в Конгрессе заявит о непризнании выборов, депутаты должны это обсудить – в обеих палатах. Обсуждение может затянуться на несколько часов, и это время – единственное, что выигрывает Трамп.
- Ведь в Палате представителей 435 членов (и еще 6 делегатов без права голоса), из которых большинство – у демократов (222). Да и в верхней палате Конгресса – в Сенате – не все республиканцы поддерживают сопротивление Трампа, хотя их там и большинство.
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