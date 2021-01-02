У США федеральний суддя відхилив позов прихильників Дональда Трампа у Конгресі. Ним сподівалися "натиснути" на віцепрезидента Майка Пенса та в останній момент змінити результати президентських виборів на користь Трампа.

Деталі судового позову

Віцепрезидент Майк Пенс під час офіційного підрахунку голосів виборників у Конгресі 6 січня має відкривати голоси з кожного штату та оголошувати результат. Після цього відбудеться офіційне затвердження переможця виборів. Про це повідомляє New York Times.

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Позивачі – республіканці на чолі з членом Палати представників від Техасу Луї Гомертом – хотіли розширити суто церемоніальну роль віцепрезидента. Вони просили у суду дозволити Пенсу відхиляти голоси виборників та змінити закон, якому вже понад 100 років.

Перед цим департамент юстиції США просив відхилити позов. Він обґрунтовував це ти, що від Пенса не можна вимагати виконувати обов'язки інакше, ніж це передбачено законодавством.

Затвердження результатів виборів у США