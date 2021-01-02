На затвердженні Конгресом голосування виборників 6 січня щонайменше 140 республіканців у Палаті представників проголосують проти підсумкових підрахунків голосів виборців на виборах президента США.

Незгода прихильників чинного президента США Дональда Трампа не має шансу вплинути на результат виборів. Вони лише на кілька годин відстрочать затвердження Джо Байдена переможцем. Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на власні джерела.

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Хто проголосує проти результатів виборів

Першим про намір заперечити в обох палатах Конгресу заявив сенатор зі штату Міссурі Джош Хоулі.

Якщо він це зробить, то законодавці в Палаті представників і Сенаті мають обговорити, чи підтримувати його позицію.

Публічно про бажання проголосувати проти підсумків голосування Колегії виборників також вже заявили понад 10 членів Палати представників від Республіканської партії.

Зверніть увагу! Палата представників Конгресу США нараховує 435 членів, а також 6 делегатів без права голосу. Більшість у демократів – 222 місця.

Затвердження результатів виборів у США