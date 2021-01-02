На утверждении Конгрессом голосования выборщиков 6 января по меньшей мере 140 республиканцев в Палате представителей проголосуют против итоговых подсчетов голосов избирателей на выборах президента США.

Несогласие сторонников действующего президента США Дональда Трампа не имеет шанса повлиять на исход выборов. Они лишь на несколько часов отсрочат утверждение Джо Байдена победителем. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники. Читайте также Ожидаем рок-н-ролл: Кулеба об отношениях с США, инаугурации Байдена и визите в Вашингтон Кто проголосует против результатов выборов Первым о намерении возразить в обеих палатах Конгресса заявил сенатор из штата Миссури Джош Хоули.

Если он это сделает, то законодатели в Палате представителей и Сенате должны обсудить, поддерживать ли его позицию.

Публично о желании проголосовать против итогов голосования Коллегии выборщиков также уже заявили более 10 членов Палаты представителей от Республиканской партии. Обратите внимание! Палата представителей Конгресса США насчитывает 435 членов, а также 6 делегатов без права голоса. Большинство у демократов – 222 места. Утверждение результатов выборов в США Коллегия выборщиков 14 декабря 2020 года утвердила результаты голосования на выборах президента США, согласно которым Джо Байден был избран новым лидером страны.

Действующий президент США Дональд Трамп призвал своих однопартийцев в Сенате Конгресса бороться и отрицать итоги выборов.

Как раз на день утверждения результатов выборщиков действующий глава Белого дома созывает масштабный митинг своих сторонников.