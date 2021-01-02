В США федеральный судья отклонил иск сторонников Дональда Трампа в Конгрессе. Им надеялись "нажать" на вице-президента Майка Пенса и в последний момент изменить исход президентских выборов в пользу Трампа.

Детали судебного иска

Вице-президент Майк Пенс во время официального подсчета голосов выборщиков в Конгрессе 6 января должен открывать голоса из каждого штата и объявлять результат. После этого состоится официальное утверждение победителя выборов. Об этом сообщает New York Times.

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Истцы – республиканцы во главе с членом Палаты представителей от Техаса Луи Гомертом – хотели расширить сугубо церемониальную роль вице-президента. Они просили у суда разрешить Пенсу отклонять голоса выборщиков и изменить закон, которому уже больше 100 лет.

Перед этим департамент юстиции США просил отклонить иск. Он обосновывал это тем, что от Пенса нельзя требовать выполнять обязанности иначе, чем это предусмотрено законодательством.

Утверждение результатов выборов в США