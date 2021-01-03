Умолял и запугивал: Трамп требовал от властей Джорджии найти ему голоса для победы – СМИ
Пока еще действующий президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре требовал от секретаря Джорджии Брэда Раффенспергера "найти" для него достаточное количество отданных в его поддержку голосов, чтобы подтвердить его победу на выборах в этом штате.
Разговор вроде бы длился час, а его запись попала в распоряжение Washington Post. Журналисты разместили фрагменты записи, на которых слышно, как человек с голосом, похожим на голос Трампа фактически запугивает секретаря штата и его юридического советника Райана Джермани и даже намекает на возможную уголовную ответственность.
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Все, что я хочу сделать, это следующее: Я просто хочу найти 11 780 голосов, так как мы выиграли в этом штате,
– говорит он.
При этом Трамп, как слышно из записи, намекает, что если Раффенспергер и Джермани не найдут бюллетени, которые якобы были отданы в его поддержку, а затем уничтожены, могут фактически считаться соучастниками преступления.
"Вы знаете, что они сделали, и вы этого не раскрываете. Это уголовное преступление, это уголовное преступление. И вы не можете допустить этого. Это большой риск для вас и для вашего юриста", – сказал он.
Американский лидер также фактически призвал собеседника к партийной дисциплине, напоминая о том, что Раффенспергер сам является республиканцем.
В разговоре госсекретарь Джорджии и его юрисконсульт уверяли Трампа, что тот обладает абсолютно ложными данными относительно хода выборов и убеждал в абсолютной точности итога подсчета голосов в штате. Трамп, в свою очередь, не верил в это.
Это невозможно, чтобы я проиграл в Джорджии. Невозможно. Мы выиграли штат с перевесом в сотни тысяч голосов,
– говорил Трамп.
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Разговор, во время которого якобы Трамп и Раффенспергер обсуждают результаты выборов в Джорджии: аудио
Что этому предшествовало
Еще до публикации этого материала в Washington Post 2 января, Дональд Трамп в своем твиттере рассказал о разговоре с Брэдом Раффенспергером. Он отметил, что чиновник "либо не хотел, либо не мог ответить на вопрос об аферах на выборах.
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