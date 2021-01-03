Пока еще действующий президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре требовал от секретаря Джорджии Брэда Раффенспергера "найти" для него достаточное количество отданных в его поддержку голосов, чтобы подтвердить его победу на выборах в этом штате.

Разговор вроде бы длился час, а его запись попала в распоряжение Washington Post. Журналисты разместили фрагменты записи, на которых слышно, как человек с голосом, похожим на голос Трампа фактически запугивает секретаря штата и его юридического советника Райана Джермани и даже намекает на возможную уголовную ответственность.

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Все, что я хочу сделать, это следующее: Я просто хочу найти 11 780 голосов, так как мы выиграли в этом штате,

– говорит он.

При этом Трамп, как слышно из записи, намекает, что если Раффенспергер и Джермани не найдут бюллетени, которые якобы были отданы в его поддержку, а затем уничтожены, могут фактически считаться соучастниками преступления.

"Вы знаете, что они сделали, и вы этого не раскрываете. Это уголовное преступление, это уголовное преступление. И вы не можете допустить этого. Это большой риск для вас и для вашего юриста", – сказал он.

Американский лидер также фактически призвал собеседника к партийной дисциплине, напоминая о том, что Раффенспергер сам является республиканцем.

В разговоре госсекретарь Джорджии и его юрисконсульт уверяли Трампа, что тот обладает абсолютно ложными данными относительно хода выборов и убеждал в абсолютной точности итога подсчета голосов в штате. Трамп, в свою очередь, не верил в это.

Это невозможно, чтобы я проиграл в Джорджии. Невозможно. Мы выиграли штат с перевесом в сотни тысяч голосов,

– говорил Трамп.

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Разговор, во время которого якобы Трамп и Раффенспергер обсуждают результаты выборов в Джорджии: аудио

Что этому предшествовало

Еще до публикации этого материала в Washington Post 2 января, Дональд Трамп в своем твиттере рассказал о разговоре с Брэдом Раффенспергером. Он отметил, что чиновник "либо не хотел, либо не мог ответить на вопрос об аферах на выборах.

I spoke to Secretary of State Brad Raffensperger yesterday about Fulton County and voter fraud in Georgia. He was unwilling, or unable, to answer questions such as the “ballots under table” scam, ballot destruction, out of state “voters”, dead voters, and more. He has no clue! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2021

Обратите внимание! Все стороны, которые по версии Washington Post участвовали в разговоре, не дали подтверждения относительно деталей телефонной беседы.

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