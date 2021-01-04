Секретарь Джорджии отказался объявлять Трампа победителем: ему начали угрожать
Госсекретарь американской Джорджии Брэд Раффенспергер отказался объявлять Трампа победителем выборов в штате. После этого ему начали угрожать.
Представители Раффенспергера рассказали, что секретарю и его жене поступают угрозы. Об этом сообщает The Guardian.
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В одном из сообщений-угроз говорилось, что госсекретарь штата "заслуживает" на расстрел. Кроме того, поступали угрозы, которые имели сексуальный характер.
Напомним, The Washington Post опубликовала запись разговора Трампа и Раффенспергера за 2 января. На нем пока действующий президент США потребовал пересчитать голоса в его пользу. Кроме того, он угрожал госсекретарю неопределенными уголовными последствиями.
Что известно о секретаре Джорджии Раффенспергере
- Брэд Раффенспергер – республиканец, который поддерживал Трампа еще во время президентских выборов в 2016 году.
- Однако после выборов в 2020 году он опровергал неоднократные заявления президента о якобы фальсификации результатов голосования.
- За это его критиковали однопартийцы, а Трамп вообще назвал "врагом народа".
Предполагаемый разговор Трампа и Раффенспергера о выборах в Джорджии: аудио
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