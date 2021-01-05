Сторонники Дональда Трампа хотят устроить митинг против утверждения Джо Байдена избранным президентом США. Протест должен состояться 6 января. Власти Вашингтона запретили протестующим проносить с собой оружие.

Чтобы исключить провокации, власти призвали сотни солдат национальной гвардии быть готовыми оказать помощь в наведении порядка. Об этом заявил начальник столичной полиции Роберт Конти, пишет U.S. News.

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По словам Роберта Конти, существует настоящая опасность того, что на митинге произойдут провокации.

Мы получили информацию о том, что некоторые лица намерены привезти огнестрельное оружие в наш город. Это будет недопустимо,

– заявил Конти.

Он отметил, что полиция будет задерживать любого участника, у которого заметит огнестрельное оружие или же при провоцировании насилия и беспорядков.

Обратите внимание! Опасения властей США небезосновательны. Осенью и в декабре 2020 года сторонники Трампа в Вашингтоне сталкивались с представителями движения Black Lives Matter. Тогда произошло несколько драк, в том числе с применением холодного оружия.

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