Сторонники Трампа устроят митинг против Байдена: полиция запретила им иметь оружие
Сторонники Дональда Трампа хотят устроить митинг против утверждения Джо Байдена избранным президентом США. Протест должен состояться 6 января. Власти Вашингтона запретили протестующим проносить с собой оружие.
Чтобы исключить провокации, власти призвали сотни солдат национальной гвардии быть готовыми оказать помощь в наведении порядка. Об этом заявил начальник столичной полиции Роберт Конти, пишет U.S. News.
Важно Секретарь Джорджии отказался объявлять Трампа победителем: ему начали угрожать
По словам Роберта Конти, существует настоящая опасность того, что на митинге произойдут провокации.
Мы получили информацию о том, что некоторые лица намерены привезти огнестрельное оружие в наш город. Это будет недопустимо,
– заявил Конти.
Он отметил, что полиция будет задерживать любого участника, у которого заметит огнестрельное оружие или же при провоцировании насилия и беспорядков.
Трамп отказывается отдавать президентское кресло
- Президент США Дональд Трамп не планирует публично признавать поражение на выборах. Согласно голосованию выборщиков победу на выборах президента США получил Джо Байден.
- Трамп неоднократно пытался обжаловать результаты выборов. Однако победа Байдена очевидна.
- 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования на выборах президента США, согласно которым Джо Байден станет новым президентом США.
Поделиться новостью