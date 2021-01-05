Трамп собирает сторонников в день объявления результатов выборов: стягивают нацгвардию
В Вашингтоне 6 января пройдет митинг в поддержку действующего президента США Дональда Трампа. Мэр города Мюриэл Баузер обратилась к национальной гвардии с просьбой оказать поддержку правоохранителям во время демонстраций.
Именно 6 января официально объявят результаты выборов главы государства. Об этом сообщили в пресс-службе Нацгвардии округа Колумбия.
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Усиление Нацгвардией
Столичные гвардейцы получили официальный запрос от городских властей. Для поддержки правоохранителей мобилизуют примерно 350 нацгвардейцев. Они будут обеспечивать общественную безопасность и охрану правопорядка на станциях метро, перекрестках, пешеходных зонах и вокруг них.
В полиции считают, на митинге возможны провокации. Руководитель полиции Вашингтона Роберт Конти заявил, что они получили информацию о намерении некоторых лиц привезти огнестрельное оружие. После этого местные власти запретили брать его с собой на акцию.
Что известно о выборах президента США:
- 3 ноября 2020 года в США прошли 59 выборы президента. Главным конкурентом действующего главы государства Дональда Трампа стал кандидат от Демократической партии Джо Байден.
- Байден победил Трампа с большим отрывом и стал 46 президентом Соединенных Штатов. Он получил 306 голосов выборщиков – это значит, что за него проголосовали больше 81 миллиона американских граждан. Трамп же получил 232 голоса выборщиков (больше 74 миллионов).
- 14 декабря 2020 года в Коллегии выборщиков США подтвердили победу кандидата в президенты Джо Байдена.
- Трамп неоднократно намекал на фальсификации со стороны демократов, до сегодняшнего дня не признал результатов выборов и не поздравил Байдена с победой. Со времен президентства Джорджа Буша-младшего он стал первым главой государства, которого не переизбрали на второй срок.
- Инаугурация Байдена пройдет 20 января 2021 года. Он станет самым пожилым президентом на момент вступления в должность (ему 78 лет). Также впервые в истории страны вице-президентом станет женщина.
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