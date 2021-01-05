В Вашингтоне 6 января пройдет митинг в поддержку действующего президента США Дональда Трампа. Мэр города Мюриэл Баузер обратилась к национальной гвардии с просьбой оказать поддержку правоохранителям во время демонстраций.

Именно 6 января официально объявят результаты выборов главы государства. Об этом сообщили в пресс-службе Нацгвардии округа Колумбия.

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Усиление Нацгвардией

Столичные гвардейцы получили официальный запрос от городских властей. Для поддержки правоохранителей мобилизуют примерно 350 нацгвардейцев. Они будут обеспечивать общественную безопасность и охрану правопорядка на станциях метро, ​​перекрестках, пешеходных зонах и вокруг них.

В полиции считают, на митинге возможны провокации. Руководитель полиции Вашингтона Роберт Конти заявил, что они получили информацию о намерении некоторых лиц привезти огнестрельное оружие. После этого местные власти запретили брать его с собой на акцию.

Что известно о выборах президента США: