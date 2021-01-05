В американському штаті Джорджія 5 січня відбувається другий тур виборів до Сенату. Обрання двох сенаторів визначить, яким буде президенство Джо Байдена. Якщо демократи виграють, то вони зірвуть джекпот: Білий дім, сенат і палату представників Конгресу США.

Водночас, якщо хоча б хтось із республіканців переобереться, партія Дональда Трампа збереже контроль над головною палатою парламенту США. Про це повідомляє ВВС.

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Кандидати від демократів

Від Демократичної партії балотуються Джонс Оссофф і Рафаель Ворнок. На їхню користь в столиці штату Атланті напередодні виступав обраний президент США Джо Байден. Якщо демократи переможуть, то новообраний глава держави отримає більшість у Сенаті.

Як раніше зазначав сам Байден, більшість йому потрібна для того, аби ухвалити заходи з протидії пандемії коронавірусу, а також інші законопроєкти.

Завтра може стати новим днем для Атланти, для Джорджії та для Америки. Як ніколи раніше в моїй кар’єрі, один штат може визначити курс не лише на 4 роки, а для всього покоління,

– підкреслив обраний президент.

Кандидати від республіканців

Республіканську партію на виборах представляють чинні сенатори Келлі Леффлер і Девід Пердью. Трамп, виступаючи на їх користь, назвав голосування за них "останнім шансом врятувати Америку, яку ми любимо". Водночас він застеріг, що представники Демократичної партії тягнутимуть країну у бік "лівого" курсу.

Зі свого боку Келлі Леффлер виступила на мітингу напередодні голосування та заявила, що в разі її перемоги вона долучиться до групи конгресменів, які намагаються оскаржити програш Дональда Трампа на виборах.

Зверніть увагу! Чинний президент США Дональд Трамп в телефонній розмові вимагав від секретаря Джорджії Бреда Раффенспергера "знайти" для нього достатню кількість відданих на його підтримку голосів, щоб підтвердити його перемогу на виборах в цьому штаті. Той відмовився оголошувати Трампа переможцем виборів у штаті. Після цього Раффенспергеру почали погрожувати.