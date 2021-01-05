В американском штате Джорджия 5 января проходит второй тур выборов в Сенат. Избрание двух сенаторов определит, каким будет президенство Джо Байдена. Если демократы выиграют, то они сорвут джекпот: Белый дом, сенат и палату представителей Конгресса США.

В то же время, если хотя бы кто-то из республиканцев переизберется, партия Дональда Трампа сохранит контроль над главной палатой парламента США. Об этом сообщает ВВС.

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Кандидаты от демократов

От Демократической партии баллотируются Джонс Оссофф и Рафаэль Ворнок. В их пользу в столице штата Атланте накануне выступал избранный президент США Джо Байден. Если демократы победят, то новоизбранный глава государства получит большинство в Сенате.

Как ранее отмечал сам Байден, большинство ему нужна для того, чтобы принять меры по противодействию пандемии коронавирус, а также другие законопроекты.

Завтра может стать новым днем для Атланты, для Джорджии и для Америки. Как никогда раньше в моей карьере, один штат может определить курс не только на 4 года, а для всего поколения,

– подчеркнул избранный президент.

Кандидаты от республиканцев

Республиканскую партию на выборах представляют действующие сенаторы Келли Леффлер и Дэвид Пердью. Трамп, выступая в их пользу, назвал голосование за них "последним шансом спасти Америку, которую мы любим". В то же время он предостерег, что представители Демократической партии будут тянуть страну в сторону "левого" курса.

Со своей стороны Келли Леффлер выступила на митинге накануне голосования и заявила, что в случае ее победы она присоединится к группе конгрессменов, которые пытаются оспорить проигрыш Дональда Трампа на выборах.

Обратите внимание! Действующий президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре требовал от секретаря Джорджии Брэда Раффенспергера "найти" для него достаточное количество отданных в его поддержку голосов, чтобы подтвердить его победу на выборах в этом штате. Тот отказался объявлять Трампа победителем выборов в штате. После этого Раффенспергеру начали угрожать.