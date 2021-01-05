Президент США Дональд Трамп у розмові з держсекретарем штату Джорджія вимагав у того "знайти" майже 12 тисяч голосів, яких йому нібито не вистачає, щоб перемогти на виборах 2020. Це потенційний злочин на місцевому та федеральному рівні.

Дональд Трамп зателефонував 2 січня 2021 року державному секретарю штату Джорджія Бреду Раффенсбергеру. Коли найвищі особи Джорджії відмовились робити "послугу", президент погрожував кримінальним покаранням та іншими карами. Чому Трамп свідомо йде на злочин, розбирався 24 канал.

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Скандальний дзвінок на південь: чого хотів Трамп

Трамп записав на свій рахунок ще один скандальний дзвінок / Фото Politico

Поки що хазяїн Білого Дому відомий своїми скандальними телефонними дзвінками. Він обговорював важливі питання з друзями-мільярдерами, свою інавгурацію з президентом Зеленським (що вилилося у процес імпічменту – 24) і от тепер – можливе виборче шахрайство з очільниками південного штату Джорджія.

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Є думка, що розмову для ЗМІ злив сам держсекретар Раффенсбергер, який її записав (запис та злив розмов Трампа – теж не нова практика – 24). Причому, як пишуть CNN та NYT, він зробив це лише після прямої атаки на нього з боку президента. Через Твіттер, як завжди.

Перемовини тривали годину, в основному говорив Дональд Трамп. Він намагався переконати всіх на лінії, що виграв штат і вибори. Не міг повірити, що програв і вимагав "знайти" майже 12 тисяч голосів. Тобто просто "намалювати" їх.

...все, що я хочу – знайти 11780 голосів, що на один більше ніж у них. Просто тому що ми виграли штат, – сказав Трамп у записі, яким володіє CNN.

Розмова сталася, розповідає журналістка NBC Джулія Лестер, лише після 19 спроби штабу лідера Америки взагалі додзвонитися. Попередні 18 пропущених дзвінків сталися протягом двох місяців з дати виборів.

Трамп більше 60-ти хвилин запевняв топ-чиновників, що "нема нічого поганого, якщо ви скажете, що перерахували", схиляв їх до визнання власних неправдивих заяв та тверджень. Наприклад, що бюлетені були знищені або отримані від мертвих людей. А тисячі голосів були подані незаконно. Наразі кілька перерахувань, судів та перевірок затвердили перемогу Байдена.

Новий герой Америки Бред Раффенсбергер / Фото NBC News

Раффенсбергер постійно наголошував: "пане президент, у вас невірні дані". Трамп дійшов до звинувачення фірми, яка робила сканери та принтери для бюлетенів...у програмуванні їх на перемогу Байдена!

То що ж стояло за цією непересічною подією? Видання Politico пропонує поглянути за лаштунки дзвінка. Насправді, записи у держсека робили і раніше, після історії з одним з найближчих до Трампа людей – Ліндсі Гремом. Той теж втручався у вибори в Джорджії, вимагав "викинути бюлетені" не за Трампа.

Більшість публічних людей підтримали запис розмови та Бреда Раффенсбергера. "Він не знає кордонів. За 16 днів при владі, що лишились, Трамп зробить все, щоб нанести шкоду демократії. А розділена Республіканська партія буде допомагати", – написав на сторінках The Washington Post журналіст Ден Бальц.

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Колишній спікер Конгресу Пол Райан різко висловився у коментарі щодо ситуації: "важко представити собі більш антидемократичний та антиконсервативний акт ніж федеральне втручання, щоб скасувати результати виборів та позбавити права голосу мільйони американців. Той факт, що ці зусилля проваляться, не означає, що вони не нанесуть значної шкоди американській демократії".

Розділена партія та порушення закону

Акція прихильників Трампа у Джорджії про "вкрадені вибори" / Фото CNBC

Окрім виборів президента, в Джорджії має пройти другий тур останніх довиборів у Сенат США. Вони вирішать, хто матиме більшість у цій палаті. Якщо виграють демократи, буде паритет 50 на 50 і останнє слово – за віце-президенткою Камалою Гарріс, яка очолює Сенат.

Тому Трамп нервував ще й через це і навіть збирається відвідати Джорджію особисто. Двоє його протеже там не голосували за подолання вето президента на оборонний бюджет. Але виходячи з розмови вище, незрозуміло, чи матиме це якийсь ефект.

Історична опозиція 12 сенаторів (серед них – чотири нових сенатора; їхньою першою дією стане сумнів у перемозі Байдена) і 140 конгресменів обіцяють зірвати фактичне проголошення Байдена президентом 6.01 у Конгресі або принаймні проголосувати проти цього. Зазвичай, це остання формальність перед інавгурацією. Найвідоміший "заколотник" – техасець Тед Круз. Політики вказують, що "мільйони людей вважають вибори незаконними та сфабрикованими, ми виступаємо від їхнього імені". Круз підтримує також і бажання Трампа балотуватися знову у 2024 році.

Так вскрився розкол у "Старій Добрій Партії" між тими, хто визнав результати та покладається на демократичний процес і "ядром", яке з Трампом до кінця.

Мітт Ромні з Юти, Сассе з Небраски та Сьюзен Коллінз з Мену вже по іншу сторону барикад. Ліз Чейні, дочка колишнього віце-президента Діка Чейні, вказала, що дії Круза та 11 його колег йдуть у розріз з Конституцією. Politico називає ситуацію "війною всередині Республіканської партії".

Головна битва розгорнеться у середу на засіданні повного Конгресу. Спроба не має шансів на успіх, бо в Сенаті її підтримали не всі, а у Палаті Представників у республіканців немає більшості.

Тим часом, йдуть дискусії щодо того, чи порушив чинний лідер США закон. Тед Лью та Кетлін Райз, обидва конгресмени-демократи, направили лист до директора ФБ Крістофера Рея з закликом негайно розпочати розслідування дій та слів Трампа.

Щонайменше, це зловживання владою, сказав CNN президентський історик Тімоті Нафталі. У звичайні дні це був би імпічмент, впевнений він. Ситуація нагадує кризу навколо Ніксона та Вотергейту. Через 3 дні після публікації скандалу у пресі, Ніксон пішов у відставку. Але Трамп точно відбуде свій перший і останній термін до кінця.

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У діях Трампа, підкреслюють провідні юристи США, є ознаки порушення федеральних законів США. Але точно сказати, чи порушив президент закон, чи лише підійшов до краю, складно.

В цілому, він міг "фліртувати" з кримінальною статтею 52 Кодексу США, параграф 20511. Там мовиться про спроби шахрайства вже після чесно та прозоро проведених виборів. Такі дії караються ув'язненням до 5 років.

"Малоймовірно, що прокуратура порушить справу", – сказав The New York Times юрист Майкл Бромвіч, який захищав критиків Трампа. – "Але це все одно було жахливо і неймовірно. Сіль в тому, що федеральне переслідування – геть інша річ". Поки що наслідки є лише політичними.

Демократ Девід Ворлі, який працює у виборчій комісії Джорджії, надіслав лист до держсека (республіканця – 24). У ньому він просить розслідувати події та сам дзвінок. Якщо комісія із Раффенсбергером на чолі дійде висновку, що закон було порушено, буде звернення до правоохоронних органів щодо відкриття справи проти Трампа.

NYT вказує, що закони штату Джорджія теж могли бути порушені, бо не можна схиляти до фальсифікації виборів жодним чином, особливо у змові. Трамп ще може викрутитись, сказавши, що не знав про існування такого закону на час дзвінка на федеральному рівні. Але його помилування (у даному випадку, самого себе – 24) не поширюється на закони штатів.

Як сказала у Твіттері відома історикіня та письменниця Енн Еплбаум, "якщо виборці не покарають тих республіканців, які закликають до де-факто заколоту, тоді ми маємо визнати, що достатня кількість американців більше не вірять у нашу демократію".