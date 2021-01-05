Президент США Дональд Трамп в разговоре с госсекретарем штата Джорджия требовал у него "найти" почти 12 тысяч голосов, которых ему якобы не хватает, чтобы победить на выборах 2020. Это потенциальное преступление на местном и федеральном уровне.

Дональд Трамп позвонил 2 января 2021 года государственному секретарю штата Джорджия Бреду Раффенсбергеру. Когда высшие лица Джорджии отказались делать "услугу", президент угрожал уголовным наказанием и другими карами. Почему Трамп сознательно идет на преступление, разбирался 24 канал.

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Трамп записал на свой счет еще один скандальный звонок / Фото Politico

Пока что хозяин Белого Дома известен своими скандальными телефонными звонками. Он обсуждал важные вопросы с друзьями-миллиардерами, свою инаугурацию с президентом Зеленским (что вылилось в процесс импичмента – 24) и вот теперь – возможное избирательное мошенничество с руководителями южного штата Джорджия.

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Есть мнение, что разговор для СМИ слил сам госсекретарь Раффенсбергер, который ее записал (запись и слив разговоров Трампа – тоже не новая практика – 24). Причем, как пишут CNN и NYT, он сделал это лишь после прямой атаки на него со стороны президента. Через Твиттер, как всегда.

Переговоры длились час, в основном говорил Дональд Трамп. Он пытался убедить всех на линии, что выиграл штат и выборы. Не мог поверить, что проиграл и требовал "найти" почти 12 тысяч голосов. То есть просто "нарисовать" их.

...все, что я хочу – найти 11780 голосов, что на один больше чем у них. Просто потому что мы выиграли штат, – сказал Трамп в записи, которой владеет CNN.

Разговор произошел, рассказывает журналистка NBC Джулия Лестер, лишь после 19 попытки штаба лидера Америки вообще дозвониться. Предыдущие 18 пропущенных звонков произошли в течение двух месяцев с даты выборов.

Трамп более 60-ти минут уверял топ-чиновников, что "нет ничего плохого, если вы скажете, что пересчитали", склонял их к признанию собственных ложных заявлений и утверждений. Например, что бюллетени были уничтожены или получены от мертвых людей. А тысячи голосов были поданы незаконно. Сейчас несколько пересчетов, судов и проверок утвердили победу Байдена.



Новый герой Америки Брэд Раффенсбергер / Фото NBC News

Раффенсбергер постоянно подчеркивал: "господин президент, у вас неверные данные". Трамп дошел до обвинения фирмы, которая делала сканеры и принтеры для бюллетеней...в программировании их на победу Байдена!

Так что же стояло за этим незаурядным событием? Издание Politico предлагает взглянуть за кулисы звонка. На самом деле, записи у госсека делали и раньше, после истории с одним из самых близких к Трампу людей – Линдси Грэмом. Тот тоже вмешивался в выборы в Джорджии, требовал "выбросить бюллетени" не за Трампа.

Большинство публичных людей поддержали запись разговора и Брэда Раффенсбергера. "Он не знает границ. За 16 дней у власти, которые остались, Трамп сделает все, чтобы нанести вред демократии. А разделенная Республиканская партия будет помогать", – написал на страницах The Washington Post журналист Дэн Бальц.

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Бывший спикер Конгресса Пол Райан резко высказался в комментарии относительно ситуации: "трудно представить себе более антидемократический и антиконсервативный акт чем федеральное вмешательство, чтобы отменить результаты выборов и лишить права голоса миллионы американцев. Тот факт, что эти усилия провалятся, не означает, что они не нанесут значительного ущерба американской демократии".

Разделенная партия и нарушение закона



Акция сторонников Трампа в Джорджии об "украденных выборах" / Фото CNBC

Кроме выборов президента, в Джорджии должен пройти второй тур последних довыборов в Сенат США. Они решат, у кого будет большинство в этой палате. Если выиграют демократы, будет паритет 50 на 50 и последнее слово – за вице-президентом Камалой Харрис, которая возглавляет Сенат.

Поэтому Трамп нервничал еще и из-за этого и даже собирается посетить Джорджию лично. Двое его протеже там не голосовали за преодоление вето президента на оборонный бюджет. Но исходя из разговора выше, непонятно, будет ли это иметь какой-то эффект.

Историческая оппозиция 12 сенаторов (среди них – четыре новых сенатора; их первым действием станет сомнение в победе Байдена) и 140 конгрессменов обещают сорвать фактическое провозглашение Байдена президентом 6.01 в Конгрессе или по крайней мере проголосовать против этого. Обычно, это последняя формальность перед инаугурацией. Самый известный "мятежник" - техасец Тед Круз. Политики утверждают, что "миллионы людей считают выборы незаконными и сфабрикованными, мы выступаем от их имени". Круз поддерживает также и желание Трампа баллотироваться вновь в 2024 году.

Так вскрылся раскол в "Старой Доброй Партии" между теми, кто признал результаты и полагается на демократический процесс и "ядром", которое с Трампом до конца.

Митт Ромни из Юты, Сассе из Небраски и Сьюзен Коллинз с Мена уже по другую сторону баррикад. Лиз Чейни, дочь бывшего вице-президента Дика Чейни, отметила, что действия Круза и 11 его коллег идут в разрез с Конституцией. Politico называет ситуацию "войной внутри Республиканской партии".

Главная битва развернется в среду на заседании полного Конгресса. Попытка не имеет шансов на успех, потому что в Сенате ее поддержали не все, а в Палате Представителей у республиканцев нет большинства.

Между тем, идут дискуссии относительно того, нарушил ли действующий лидер США закон. Тед Лью и Кэтлин Райс, оба конгрессмены-демократы направили письмо директору ФБ Кристоферу Рэю с призывом немедленно начать расследование действий и слов Трампа.

По меньшей мере, это злоупотребление властью, сказал CNN президентский историк Тимоти Нафтали. В обычные дни это был бы импичмент, уверен он. Ситуация напоминает кризис вокруг Никсона и Уотергейта. Через 3 дня после публикации скандала в прессе, Никсон ушел в отставку. Но Трамп точно отбудет свой первый и последний срок до конца.

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В действиях Трампа, подчеркивают ведущие юристы США, есть признаки нарушения федеральных законов США. Но точно сказать, нарушил ли президент закон, или только подошел к краю, сложно.

В целом, он мог "флиртовать" с уголовной статьей 52 Кодекса США, раздел 20511. Там говорится о попытках мошенничества уже после честно и прозрачно проведенных выборов. Такие действия наказываются заключением до 5 лет.

"Маловероятно, что прокуратура возбудит дело", – сказал The New York Times юрист Майкл Бромвич, который защищал критиков Трампа. – "Но это все равно было ужасно и невероятно. Соль в том, что федеральное преследование – совсем другое дело". Пока что последствия лишь политические.

Демократ Дэвид Уорли, работающий в избирательной комиссии Джорджии, направил письмо госсекретарю (республиканцу – 24). В нем он просит расследовать события и сам звонок. Если комиссия с Раффенсбергером во главе придет к выводу, что закон был нарушен, будет обращение в правоохранительные органы относительно открытия дела против Трампа.

NYT указывает, что законы штата Джорджия тоже могли быть нарушены, потому что нельзя склонять к фальсификации выборов никоим образом, особенно в сговоре. Трамп еще может выкрутиться, сказав, что не знал о существовании такого закона на время звонка на федеральном уровне. Но его помилование (в данном случае, самого себя – 24) не распространяется на законы штатов.

Как сказала в Твиттере известная историк и писательница Энн Эплбаум, "если избиратели не накажут тех республиканцев, которые призывают к де-факто мятежу, тогда мы должны признать, что достаточное количество американцев больше не верят в нашу демократию".