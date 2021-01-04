В США частично обновился состав Конгресса. 3 января он официально начал работу, новоизбранные конгрессмены приняли присягу. И если в Палате представителей большинство сохранили демократы, то в Сенате ситуация довольно неоднозначна.

Как изменился состав Конгресса в США в начале 2021

Палата представителей – за Байденом и демократами

В Палате представителей Конгресса США теперь, с 3 января 2021, представителей Демократической партии стало меньше на 11. Однако большинство – 222 места из 435 – демократы сохранят, пишет "Радио Свобода".

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80-летняя демократка Нэнси Пелоси фактически одержала победу на выборах спикера (голосования еще не завершилось, но большинство голосов она уже, как известно, получила), поэтому сохранила эту должность за собой (это будет уже 4 ее срок).

Сенат – в подвешенном состоянии

В Сенате ситуация сложнее. Пока что его контролируют республиканцы, но все может измениться до наоборот. В предыдущем составе Сената демократов было 48, а республиканцев 52.

В Джорджии тем временем на 5 января запланирован 2 тур выборов. От этого штата в Сенат зайдет сразу 2 представителя, поскольку из предыдущих сенаторов 1 ушел в отставку в положенный срок, а другой – досрочно.

Итак, если в Джорджии победят республиканцы, их большинство в Сенате останется.

Но если выиграют демократы (а на выборах президента там победил именно демократ Джо Байден), Сенат будет разделенным ровно пополам – 50 на 50.

В таком случае решающее слово будет принадлежать избранному вице-президенту и представительнице Демократической партии Камале Харрис, которая вступит в должность 20 января.

Не удивительно, что лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл на первом же заседании отметил, что "117 Конгресс собирается в сложное время, но сказать только так – это не сказать ничего".

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