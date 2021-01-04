У США частково оновився склад Конгресу. 3 січня він офіційно почав роботу, новообрані конгресмени склали присягу. І якщо у Палаті представників більшість зберегли демократи, то у Сенаті ситуація доволі неоднозначна.

Як змінився склад Конгресу у США на початку 2021

Палата представників – за Байденом та демократами

У Палаті представників Конгресу США тепер, від 3 січня 2021 року, представників Демократичної партії стало менше на 11. Однак більшість – 222 місця із 435 – демократи збережуть, пише "Радіо Свобода".

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80-річна демократка Ненсі Пелосі фактично отримала перемогу на виборах спікера (голосування ще не завершилося, але більшість голосів вона вже, як відомо, здобула), тож зберегла цю посаду за собою (це буде вже 4 її термін).

Сенат – у підвішеному стані

У Сенаті ситуація складніша. Поки що його контролюють республіканці, але все може змінитися до навпаки. У попередньому складі Сенату демократів було 48, а республіканців 52.

У Джорджії тим часом на 5 січня запланований 2 тур виборів. Від цього штату до Сенату зайде одразу 2 представники, бо з попередніх сенаторів 1 пішов у відставку у належний термін, а інший – достроково.

Тож якщо у Джорджії переможуть республіканці, їхня більшість у Сенаті залишиться.

Але якщо виграють демократи (а на виборах президента там переміг саме демократ Джо Байден), Сенат буде розділеним рівно навпіл – 50 на 50.

У такому випадку вирішальне слово належатиме обраній віцепрезидентці та представниці Демократичної партії Камалі Гарріс, яка вступить на посаду 20 січня.

Тож не дарма лідер республіканської більшості у Сенаті Мітч Макконнел на першому ж засіданні зазначив, що "117 Конгрес збирається у складний час, та сказати тільки так – це не сказати нічого".

До теми Благав та залякував: Трамп вимагав від влади Джорджії знайти йому голоси для перемоги, – ЗМІ