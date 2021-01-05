Конгресс США 6 января должен официально утвердить результаты голосования коллегии выборщиков при президенте США. Поэтому в Вашингтоне уже анонсировали большие демонстранции. В посольстве Украины в Соединенных Штатах рекомендовали украинцам не участвовать в акциях.

В посольстве посоветовали украинцам избегать массового скопления людей

В дипведомстве призвали граждан Украины избегать массовых скоплений людей в столице США. Об этом говорится в сообщении украинского посольства.

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Посольство Украины в США рекомендует неуклонно соблюдать меры безопасности и правила пребывания иностранцев в стране, выполнять законные требования правоохранительных органов, а также отслеживать сообщения местных органов власти о развитии ситуации,

– отметили в дипломатическом представительстве.

Если украинцы все же попадут в какую-то чрезвычайную ситуацию, то дипломаты советуют сразу обращаться в консульский отдел.

Конгресс США должен утвердить результаты голосования коллегии выборщиков

Отметим, что в Вашингтоне 5 – 6 января организовывают акции сторонники Дональда Трампа. В столицу могут приехать достаточно радикальные сторонники действующего главы Белого дома. Таким образом люди хотят оказать давление на конгрессменов, чтобы те, фактически, не утверждали в должности президента Джозефа Байдена.

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Обратите внимание! Инаугурацию Байдена запланировали на 20 января 2020 года. Из-за пандемии она будет значительно менее масштабной, чем у предшественников демократа в должности. Часть мероприятий планируется перенести в онлайн-формат.