Об этом со ссылкой на правительственные документы о результатах расследования штурма заявило издание Politico.

Важно "Шаман" QAnon, штурмовавший Капитолий, признал свою вину

Как пишет издание, власти считают, что именно с помощью тиктока распространялись призывы собираться на протесты в Вашингтон с оружием.

Взамен компания TikTok уверяет, что на платформе нет места насилию, экстремизму или высказываниям, разжигающим ненависть.

Мы активно работаем над тем, чтобы удалять подобный контент и блокировать пользователей, которые нарушают правила пользования,

– приводит Politico заявление компании.

Штурм Капитолия: главное

6 января 2021 года сторонники Трампа штурмовали Капитолий. Произошло это в тот день, когда Сенат должен был объявить победу Джо Байдена на президентских выборах в США в 2020 году.

Примечательно, что бывший лидер США Дональд Трамп тогда призвал людей бороться за его победу. Впоследствии политика обвинили в подстрекательстве населения к мятежу.

После начала штурма заседание пришлось прервать. Людей оперативно эвакуировали из здания.

Всего жертвами штурма стали 5 человек: 4 сторонников Трампа и 1 полицейский. Однако позже еще 4 правоохранителя, участвовавших в подавлении беспорядков, покончили с собой.



Что известно о беспорядках в Вашингтоне / Инфографика 24 канала