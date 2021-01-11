Палата представителей США 11 января 2021 года обнародовала текст резолюции по импичменту президента Дональда Трампа. В ней политика обвинили в подстрекательстве к мятежу.

В США планируют проголосовать за резолюцию 13–14 января. Текст резолюции опубликовал CNN.

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Резолюцию внесут на рассмотрение от имени демократа Дэвида Сисилини.

В ней говорится о том, что Трамп в день беспорядков в Конгрессе "продемонстрировал, что он будет оставаться угрозой для национальной безопасности, демократии и конституции, если ему будет позволено остаться на своем посту".

Трамп поставил под серьезную угрозу безопасность Соединенных Штатов и правительственные институты,

– отметили авторы резолюции.

Обратите внимание! Если Трампу объявят импичмент до окончания его президентской каденции, то есть до 20 января, то политик больше не сможет баллотироваться на выборах главы США.

Почему Трампу хотят объявить импичмент

6 января Конгресс США должен был объявить официальные результаты выборов президента.

Перед тем Трамп призвал всех своих сторонников выйти на протест и бороться за его "победу".

Американцы президента послушали и пришли в Капитолий, впрочем, протест вышел из-под контроля.

Сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса. Всех чиновников эвакуировали.

Между протестующими и правоохранителями возникли столкновения, началась стрельба.

В результате беспорядков погибли 5 человек.

Впоследствии Трамп обратился к демонстрантам и призвал их "с миром идти домой".

Политики США обвинили Трампа в случившемся. Ведь из-за того, что он отказывался признать свое поражение, погибли люди.



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