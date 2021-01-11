Палата представителей США обнародовала резолюцию об импичменте Трампа: в чем его обвиняют
Палата представителей США 11 января 2021 года обнародовала текст резолюции по импичменту президента Дональда Трампа. В ней политика обвинили в подстрекательстве к мятежу.
В США планируют проголосовать за резолюцию 13–14 января. Текст резолюции опубликовал CNN.
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Резолюцию внесут на рассмотрение от имени демократа Дэвида Сисилини.
В ней говорится о том, что Трамп в день беспорядков в Конгрессе "продемонстрировал, что он будет оставаться угрозой для национальной безопасности, демократии и конституции, если ему будет позволено остаться на своем посту".
Трамп поставил под серьезную угрозу безопасность Соединенных Штатов и правительственные институты,
– отметили авторы резолюции.
Почему Трампу хотят объявить импичмент
- 6 января Конгресс США должен был объявить официальные результаты выборов президента.
- Перед тем Трамп призвал всех своих сторонников выйти на протест и бороться за его "победу".
- Американцы президента послушали и пришли в Капитолий, впрочем, протест вышел из-под контроля.
- Сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса. Всех чиновников эвакуировали.
- Между протестующими и правоохранителями возникли столкновения, началась стрельба.
- В результате беспорядков погибли 5 человек.
- Впоследствии Трамп обратился к демонстрантам и призвал их "с миром идти домой".
- Политики США обвинили Трампа в случившемся. Ведь из-за того, что он отказывался признать свое поражение, погибли люди.
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