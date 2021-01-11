В Конгрессе США рассматривают отстранение Дональда Трампа за 2 недели до окончания его президентских полномочий. Отстранить Трампа от власти демократы предложили после штурма Капитолия его сторонниками.

Исследователь института Джона Хопкинса в Вашингтоне Николай Воробьев выразил мнение, что протесты могут не закончиться. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.

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Как на Оранжевой революции

По его словам, дело не только в Трампе, но и в определенных принципах, которые исповедуют люди с правого фланга. Аналогию он провел с Оранжевой революцией в Украине. Тогда половина избирателей были уверены, что выборы у них украли и пошли протестовать. Примерно та же ситуация происходит и в США.

Я думаю, Трампу есть что терять, поэтому он будет призывать протестующих к тому, чтобы они, как минимум, больше не штурмовали Капитолий,

– отметил эксперт.

Он отметил: "Я думаю, что ситуация может выйти из-под контроля, когда Трампа уже не будут слушать. Может появиться новый лидер, например, Тед Круз, который поддержал протестующих".

Несоответствие Трампа

На последнем видео Трампа в твиттере, как отметил Воробьев, было видно, что он призывал к мирному протесту, говоря "Расходитесь по домам". Но накануне он подталкивал людей к Вашингтону, высказывал довольно жесткую риторику. На протяжении всего своего президентского срока он поддерживал ультраправые организации или, как минимум, не мешал их работе.

Будет ли импичмент

Исследователь отметил, что есть очень много юридических и политических аспектов, связанных с импичментом Трампа. Сейчас он первый президент, которого могут устранить со второй попытки.

Справка. В США нижняя палата Конгресса уже 11 января может рассмотреть вопрос об импичменте Трампу. Во время возможной процедуры импичмента вероятнее всего его интересы будет представлять адвокат Рудольф Джулиани.

По словам эксперта, на этом этапе вероятность отстранения Трампа и того, что он сам сложит полномочия, достаточно минимальная. До инаугурации Джо Байдена 20 января демократы будут пытаться давить на Трампа, чтобы он передал полномочия Майку Пенсу.

Закрытый путь на выборы

Если 25-я поправка будет в силе и Трампа отстранят от власти, это не только закроет ему путь на выборы 2024 года, но и не исключает уголовные преследования.

Он пытается поднять ставки и строить себе плацдарм на следующие выборы. Он имеет на это полное юридическое право и все шансы. Сейчас вполне вероятно, что Трамп не будет сдаваться без боя,

– сказал Воробьев.

Он добавил, что Трампа могут привлечь к ответственности не только за то, что он подстрекал протестующих к штурму Капитолия. По данным издания New Yourk Times президент не платил налоги, а в его компании работали нелегальные сотрудники, которым он платил деньги в конверте.



Беспорядки в Вашингтоне / Инфографика 24 канала