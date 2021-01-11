Трампа необходимо досрочно отстранить от власти: опрос американцев
Президента США Дональда Трампа необходимо досрочно отстранить от власти из-за политического кризиса, который начался после беспорядков в Вашингтоне. Так считают более половины опрошенных американцев.
Две трети граждан считают Трампа ответственным за трагические события в Капитолии. Об этом говорится в исследовании IPSOS.
Узнайте также Трамп – сумасшедший и опасный: Пелоси объяснила, зачем немедленно нужен импичмент
Что показали опросы
- 56% опрошенных высказались за скорейший уход Дональда Трампа от власти.
- 67% считают, что президент виновен в событиях 6 января, когда вдохновил толпу своих сторонников на штурм Капитолия.
- Досрочную отставку Трампа поддерживают 94% демократических, 58% независимых и 13% республиканских избирателей.
- Среди 43% опрошенных, которые не желают досрочного сложения полномочий президента, 54% считают, что Трамп не сделал ничего плохого, 45% убеждены, что он виновен, но срок его полномочий в скором времени истекает.
- 61% республиканских избирателей убеждены, что президент не сделал ничего плохого, треть – считают его действия неуместными.
- 53% опрошенных доверяют избранному президенту Джо Байдену, 48% – демократам в Конгрессе.
- Действующий вице-президент Майкл Пенс пользуется доверием у 39% американцев.
Беспорядки в Вашингтоне: коротко
- 6 января разъяренные сторонники Дональда Трампа пришли под здание Капитолия и начали прорываться внутрь. В этот день Конгресс США должен был объявить официальные результаты американских выборов президента.
- Попав внутрь здания, протестующие разбивали окна, крушили мебель, разводили небольшие пожары, срывали со стен картины, залили краской бюст одного из бывших президентов и тому подобное.
- Из-за стрельбы одна из митингующих получила ранение и впоследствии умерла. Ранены также несколько полицейских.
- Всего беспорядки унесли жизни 5 человек.
- После столкновений в Вашингтоне ввели комендантский час.
- В американские суды поступили 50 дел в отношении участников беспорядков в Вашингтоне.
Поделиться новостью