Президента США Дональда Трампа необходимо досрочно отстранить от власти из-за политического кризиса, который начался после беспорядков в Вашингтоне. Так считают более половины опрошенных американцев.

Две трети граждан считают Трампа ответственным за трагические события в Капитолии. Об этом говорится в исследовании IPSOS. Узнайте также Трамп – сумасшедший и опасный: Пелоси объяснила, зачем немедленно нужен импичмент Что показали опросы 56% опрошенных высказались за скорейший уход Дональда Трампа от власти.

67% считают, что президент виновен в событиях 6 января, когда вдохновил толпу своих сторонников на штурм Капитолия.

Досрочную отставку Трампа поддерживают 94% демократических, 58% независимых и 13% республиканских избирателей.

94% демократических, 58% независимых и 13% республиканских избирателей. Среди 43% опрошенных, которые не желают досрочного сложения полномочий президента, 54% считают, что Трамп не сделал ничего плохого, 45% убеждены, что он виновен, но срок его полномочий в скором времени истекает.

61% республиканских избирателей убеждены, что президент не сделал ничего плохого, треть – считают его действия неуместными.

53% опрошенных доверяют избранному президенту Джо Байдену, 48% – демократам в Конгрессе.

Действующий вице-президент Майкл Пенс пользуется доверием у 39% американцев. Обратите внимание! Опрос проводился 8 – 9 января 2021 года в онлайн-режиме среди выборки в 570 взрослых американцев в возрасте от 18 лет. Беспорядки в Вашингтоне: коротко 6 января разъяренные сторонники Дональда Трампа пришли под здание Капитолия и начали прорываться внутрь. В этот день Конгресс США должен был объявить официальные результаты американских выборов президента.

Попав внутрь здания, протестующие разбивали окна, крушили мебель, разводили небольшие пожары, срывали со стен картины, залили краской бюст одного из бывших президентов и тому подобное.

Из-за стрельбы одна из митингующих получила ранение и впоследствии умерла. Ранены также несколько полицейских.

Всего беспорядки унесли жизни 5 человек.

После столкновений в Вашингтоне ввели комендантский час.

В американские суды поступили 50 дел в отношении участников беспорядков в Вашингтоне.

Беспорядки в Вашингтоне: что следует помнить / Инфографика 24 канала