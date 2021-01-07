Во время беспорядков в Вашингтоне 6 января погибла Эшли Бэббит. Женщине выстрелили в шею, когда она пыталась выбить дверь в здании. Бэббит была ветераном воздушных сил США.

Что известно о погибшей

Бэббит прослужила в американской армии 14 лет, сообщает Foxnews.

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Женщина жила в Сан-Диего и была сторонницей президента США Дональда Трампа. На странице женщины в твиттере есть немало сообщений в поддержку политика.

У Бэббит был муж, но его не было с ней в Вашингтоне. Пара владела совместным бизнесом.



Эшли Бэббит / Фото из твиттера Бэббит

GRAPHIC FOOTAGE: Police fatally shoot a Trump supporter inside the Capitol building. This is a sickening crime that should be prosecuted as such. pic.twitter.com/X8JK7HplJ7 — Dan Cohen (@dancohen3000) January 7, 2021

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Когда Бэббит ранили в шею, ее госпитализировали в критическом состоянии. Впоследствии она умерла в больнице.

Кроме женщины во время беспорядков умерли еще 3 человека. Однако неизвестно, штурмовали ли они дом Конгресса. Вероятно, они погибли в районе Капитолийского холма.

По меньшей мере 5 человек ранили, среди них – протестующие и правоохранители.