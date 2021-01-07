Жертва беспорядков в Вашингтоне: что известно о застреленной Эшли Бэббит в Капитолии
Во время беспорядков в Вашингтоне 6 января погибла Эшли Бэббит. Женщине выстрелили в шею, когда она пыталась выбить дверь в здании. Бэббит была ветераном воздушных сил США.
Что известно о погибшей
Бэббит прослужила в американской армии 14 лет, сообщает Foxnews.
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Женщина жила в Сан-Диего и была сторонницей президента США Дональда Трампа. На странице женщины в твиттере есть немало сообщений в поддержку политика.
У Бэббит был муж, но его не было с ней в Вашингтоне. Пара владела совместным бизнесом.
Эшли Бэббит / Фото из твиттера Бэббит
Жертвы столкновений в Вашингтоне: что известно
- Когда Бэббит ранили в шею, ее госпитализировали в критическом состоянии. Впоследствии она умерла в больнице.
- Кроме женщины во время беспорядков умерли еще 3 человека. Однако неизвестно, штурмовали ли они дом Конгресса. Вероятно, они погибли в районе Капитолийского холма.
- По меньшей мере 5 человек ранили, среди них – протестующие и правоохранители.
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