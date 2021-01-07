Під час заворушень у Вашингтоні 6 січня загинула Ешлі Беббіт. Жінці вистрелили в шию, коли вона намагалась вибити двері у будівлі. Беббіт була ветераном Повітряних сил США.

Що відомо про загиблу

Беббіт прослужила в американській армії 14 років, повідомляє Foxnews.

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Жінка жила у Сан-Дієго і була прихильницею президента США Дональда Трампа. На сторінці жінки у твіттері є чимало дописів на підтримку політика.

Беббіт мала чоловіка, проте його не було з нею в Вашингтоні. Пара володіла спільним бізнесом.



Ешлі Беббіт / Фото з твіттера Беббіт

GRAPHIC FOOTAGE: Police fatally shoot a Trump supporter inside the Capitol building. This is a sickening crime that should be prosecuted as such. pic.twitter.com/X8JK7HplJ7 — Dan Cohen (@dancohen3000) January 7, 2021

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Коли Беббіт поранили у шию, її госпіталізували у критичному стані. Згодом вона померла у лікарні.

Крім жінки, під час заворушень померли ще 3 людини. Однак невідомо, чи штурмували вони будинок Конгресу. Ймовірно, вони загинули у районі Капітолійського пагорбу.

Щонайменше 5 людей поранили, серед них – протестувальники та правоохоронці.