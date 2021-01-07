Жертва заворушень у Вашингтоні: що відомо про застрелену Ешлі Беббіт у Капітолії
Під час заворушень у Вашингтоні 6 січня загинула Ешлі Беббіт. Жінці вистрелили в шию, коли вона намагалась вибити двері у будівлі. Беббіт була ветераном Повітряних сил США.
Що відомо про загиблу
Беббіт прослужила в американській армії 14 років, повідомляє Foxnews.
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Жінка жила у Сан-Дієго і була прихильницею президента США Дональда Трампа. На сторінці жінки у твіттері є чимало дописів на підтримку політика.
Беббіт мала чоловіка, проте його не було з нею в Вашингтоні. Пара володіла спільним бізнесом.
Ешлі Беббіт / Фото з твіттера Беббіт
Жертви сутичок у Вашингтоні: що відомо
- Коли Беббіт поранили у шию, її госпіталізували у критичному стані. Згодом вона померла у лікарні.
- Крім жінки, під час заворушень померли ще 3 людини. Однак невідомо, чи штурмували вони будинок Конгресу. Ймовірно, вони загинули у районі Капітолійського пагорбу.
- Щонайменше 5 людей поранили, серед них – протестувальники та правоохоронці.
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