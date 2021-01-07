У США 6 січня 2021 року прихильники Трампа захопили будівлю Конгресу. Охорона Капітолію вистрелила в одну з протестувальниць. Внаслідок поранення жінка загинула.

Що відомо про загиблу жінку

За даними ЗМІ, жінку звали Роберта Паулсен. Про її смерть повідомляє NBC. Згодом, як зазначили у CNN, цю інформацію підтвердили у поліції.

До теми Декілька людей отримали поранення внаслідок сутичок біля будівлі Конгресу в США, – ЗМІ

Протестувальниця намагалася вибити двері будівлі. Через це охоронець вистрілив їй у шию. Жінка одразу впала на підлогу. Інші протестувальники намагалися надати їй допомогу.

Згодом Роберту Паулсен винесли на ношах з Капітолія у карету швидкої допомоги. Жінка перебувала у критичному стані.

Зверніть увагу! Наразі відомо, що під час сутичок між правоохоронцями та протестувальниками постраждали декілька поліцейських. Одного з них госпіталізували у лікарню.