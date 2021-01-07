Померла жінка, яку підстрелила охорона Капітолію США
У США 6 січня 2021 року прихильники Трампа захопили будівлю Конгресу. Охорона Капітолію вистрелила в одну з протестувальниць. Внаслідок поранення жінка загинула.
Що відомо про загиблу жінку
За даними ЗМІ, жінку звали Роберта Паулсен. Про її смерть повідомляє NBC. Згодом, як зазначили у CNN, цю інформацію підтвердили у поліції.
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Протестувальниця намагалася вибити двері будівлі. Через це охоронець вистрілив їй у шию. Жінка одразу впала на підлогу. Інші протестувальники намагалися надати їй допомогу.
Згодом Роберту Паулсен винесли на ношах з Капітолія у карету швидкої допомоги. Жінка перебувала у критичному стані.
Заворушення у США: головне
- Трамп закликав своїх прихильників вийти на протест 6 січня 2021 року – у день оголошення результатів виборів президента.
- Люди почали штурмувати будівлю Конгресу. Через це виникли сутички.
- Оголошення результатів виборів перенесли, а протестувальники таки увірвалися у Капітолій.
- Згодом Трамп закликав своїх прихильників "йти з миром додому".
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