Президент США Дональд Трамп звернувся до своїх прихильників, які увірвалися у будівлю Конгресу. Він закликав протестувальників мирно йти додому.

Реакція Трампа на заворушення

Трамп наголосив, зараз США переживають найважчі часи. Про це він заявив у своєму твіттері.

Важливо Є перша жертва та поранені у будівлі Конгресу у США, – ЗМІ

Я розумію, що вам боляче. У нас вкрали вибори. Ми не хочемо, щоби хтось постраждав у цей важкий час. У нас ніколи не було важчого часу. Вони вкрали у мене все, і у вас, і в нашої держави,

– сказав Трамп.

Він додав: "Ми не можемо грати на руку цим людям. Тому йдіть додому з миром".

Дивіться відеозвернення Трампа:

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