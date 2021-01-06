Президент США Дональд Трамп обратился к своим сторонникам, которые ворвались в здание Конгресса. Он призвал протестующих мирно идти домой.

Реакция Трампа на беспорядки

Трамп подчеркнул, Сейчас США переживают самые тяжелые времена. Об этом он заявил в своем твиттере.

Я понимаю, что вам больно. У нас украли выборы. Мы не хотим, чтобы кто-то пострадал в это тяжелое время. У нас никогда не было более тяжелого времени. Они украли у меня все, и у вас, и у нашего государства,

– сказал Трамп.

Он добавил: "Мы не можем играть на руку этим людям. Поэтому идите домой с миром".

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