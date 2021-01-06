Идите домой, – Трамп обратился к протестующим
Президент США Дональд Трамп обратился к своим сторонникам, которые ворвались в здание Конгресса. Он призвал протестующих мирно идти домой.
Реакция Трампа на беспорядки
Трамп подчеркнул, Сейчас США переживают самые тяжелые времена. Об этом он заявил в своем твиттере.
Я понимаю, что вам больно. У нас украли выборы. Мы не хотим, чтобы кто-то пострадал в это тяжелое время. У нас никогда не было более тяжелого времени. Они украли у меня все, и у вас, и у нашего государства,
– сказал Трамп.
Он добавил: "Мы не можем играть на руку этим людям. Поэтому идите домой с миром".
Смотрите видеообращение Трампа
Главное о беспорядках в Вашингтоне
- 6 января в США должны были объявить результаты президентских выборов.
- Возмущенный собственным поражением Трамп призвал всех людей выходить на протесты, чтобы не позволить "украсть его победу".
- Сторонники Трампа начали штурмовать Капитолий. Между ними и правоохранителями возникли столкновения.
- В результате пострадали несколько полицейских, одного из них отвезли в больницу.
- Охрана Капитолия выстрелила в протестующую. По данным ряда СМИ, женщина погибла.
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