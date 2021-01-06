Есть первая жертва и раненые в здании Конгресса в США, – СМИ
Во время захвата здания Конгресса в США несколько сторонников Дональда Трампа получили ранения. В то же время местные СМИ уже сообщили о первом погибшем. Кроме того, во время беспорядков пострадали несколько полицейских.
Также одного из пострадавших уже госпитализировали. Об этом сообщает CNN.
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Местные СМИ сообщают о по меньшей мере нескольких пострадавших.
Когда одна из протестующих пыталась выбить дверь в здании, правоохранитель выстрелил ей в шею. Сейчас девушка находится в критическом состоянии.
Что известно о пострадавших полицейских
- Кроме того, американские СМИ сообщают, что во время беспорядков в здании Конгресса пострадали несколько офицеров полиции.
- Одного из них уже повезли в больницу.
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