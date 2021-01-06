Є перша жертва та поранені у будівлі Конгресу у США, – ЗМІ
Під час захоплення будівлі Конгресу у США декілька прихильників Дональда Трампа отримали поранення. Водночас місцеві ЗМІ вже повідомили про першого загиблого. Окрім того, під час заворушень постраждали декілька поліцейських.
Також одного із постраждалих вже госпіталізували. Про це повідомляє CNN.
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Місцеві ЗМІ повідомляють про щонайменше кількох поранених.
Коли одна із протестувальниць намагалася вибити двері у будівлі, правоохоронець вистрілив їй у шию. Наразі дівчина перебуває у критичному стані.
Що відомо про пострадалих поліцейських
- Окрім того, американські ЗМІ повідомляють, що під час заворушення у будівлі Конгресу постраждали декілька офіцерів поліції.
- Одного із них вже госпіталізували.
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