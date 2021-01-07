В США 6 января 2021 года сторонники Трампа захватили здание Конгресса. Охрана Капитолия выстрелила в одну из протестующих. В результате ранения женщина погибла.

Что известно о погибшей женщине

По данным СМИ, женщину звали Роберта Паулсен. О ее смерти сообщает NBC.

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Протестующая пыталась выбить дверь здания. За это охранник выстрелил ей в шею. Женщина тут же упала на пол. Другие протестующие пытались оказать ей помощь.

Впоследствии Роберту Паулсен вынесли на носилках из Капитолия в карету скорой помощи. Женщина находилась в критическом состоянии.

Обратите внимание! Сейчас известно, что во время столкновений между правоохранителями и протестующими пострадали несколько полицейских. Одного из них госпитализировали в больницу.

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