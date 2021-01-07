Умерла женщина, в которую выстрелила охрана Капитолия США, – СМИ
В США 6 января 2021 года сторонники Трампа захватили здание Конгресса. Охрана Капитолия выстрелила в одну из протестующих. В результате ранения женщина погибла.
Что известно о погибшей женщине
По данным СМИ, женщину звали Роберта Паулсен. О ее смерти сообщает NBC.
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Протестующая пыталась выбить дверь здания. За это охранник выстрелил ей в шею. Женщина тут же упала на пол. Другие протестующие пытались оказать ей помощь.
Впоследствии Роберту Паулсен вынесли на носилках из Капитолия в карету скорой помощи. Женщина находилась в критическом состоянии.
Беспорядки в США: главное
- Трамп призвал своих сторонников выйти на протест 6 января 2021 года – в день объявления результатов выборов президента.
- Люди начали штурмовать здание Конгресса. Из-за этого возникли стычки.
- Объявление результатов выборов перенесли, а протестующие таки ворвались в Капитолий.
- Впоследствии Трамп призвал своих сторонников "идти с миром домой".
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