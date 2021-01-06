Мітинг у Вашингтоні: прихильники Трампа штурмували будинок Конгресу – відео
У США 6 січня мають оголосили офіційні результати виборів США. Перед тим прихильники чинного глави США Дональда Трампа вийшли на мітинг до Капітолію.
Що відбувається на мітингу
На мітингу виступав сам Трамп. Після його промови мітингувальники вирушили до будинку, де перебуває Конгрес – Капітолію. Про це повідомляє The Washington Post.
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Люди намагались прорватись крізь правоохоронців та потрапити до Капітолію. Почалась штовханина та сутички. Демонстранти тримали прапори США та скандували "Борімося за Трампа".
Перед Капітолієм стояла огорожа, яку ламали протестувальники. На відео, оприлюднених у твіттері видно, як силовики застосовували дубинки.
Вибори в США: що відомо
- Президентські вибори в США відбулись ще у листопаді. Перемогу здобув демократ Джо Байден. Однак Трамп поразки не визнає.
- У грудні виборники США підтвердили результати виборів. однак офіційно Байдена оголосять президентом 6 січня.
- Трамп навіть подавав до суду щодо ймовірної фальсифікації виборів, однак майже усі позови відхилили.
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