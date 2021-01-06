У США 6 січня мають оголосили офіційні результати виборів США. Перед тим прихильники чинного глави США Дональда Трампа вийшли на мітинг до Капітолію.

Що відбувається на мітингу

На мітингу виступав сам Трамп. Після його промови мітингувальники вирушили до будинку, де перебуває Конгрес – Капітолію. Про це повідомляє The Washington Post.

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Люди намагались прорватись крізь правоохоронців та потрапити до Капітолію. Почалась штовханина та сутички. Демонстранти тримали прапори США та скандували "Борімося за Трампа".

BREAKING: Trump supporters have breached the Capitol building, tearing down 4 layers of security fencing and are attempting to occupy the building — fighting federal police who are overrun



This is the craziest thing I’ve ever seen in my life. Thousands, police can’t stop them pic.twitter.com/VVdTUwV5YN — ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) January 6, 2021

Перед Капітолієм стояла огорожа, яку ламали протестувальники. На відео, оприлюднених у твіттері видно, як силовики застосовували дубинки.

— WILD: Trump supporters clashing with police on the steps of the Capitol as Congress counts the Electoral College votes. USCP are evacuating the Madison Building at the Library of Congress. Cannon House Office Building has been evacuated as well.

pic.twitter.com/LccgbPT2EC — Belaaz (@TheBelaaz) January 6, 2021

They just put up a cross in front of the capitol building pic.twitter.com/0LrGQ5zj9e — Anna Timmer (@VeritasSola) January 6, 2021

Вибори в США: що відомо