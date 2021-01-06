Обраний президент США Джо Байден відреагував на заворушення в США. Політик звернувся до республіканця Дональда Трампа.

Байден записав звернення до нації та наголосив, що американська демократія перебуває під атакою, повідомляє 24 канал.

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Я закликаю президента Трампа виступити на національному телебаченні зараз, щоб виконати свою клятву і захистити Конституцію і вимагати припинення цієї облоги…Трамп, зроби крок назад,

– наголосив Байден.

Заворушення у Вашингтоні демократ назвав заколотом. За словами Байдена, він звернувся до Трампа, адже слова президента мають значення, незалежно від того, добрий він чи поганий.

BREAKING: President-elect Joe Biden: "At this hour, our democracy is under unprecedented assault."



"I call on this mob to pull back and allow the work of democracy to go forward." https://t.co/EzJJ0Rqggf pic.twitter.com/JvOTEiRWmw — ABC News (@ABC) January 6, 2021

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