Трамп, зроби крок назад, – Байден відреагував на заворушення в США
Обраний президент США Джо Байден відреагував на заворушення в США. Політик звернувся до республіканця Дональда Трампа.
Байден записав звернення до нації та наголосив, що американська демократія перебуває під атакою, повідомляє 24 канал.
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Я закликаю президента Трампа виступити на національному телебаченні зараз, щоб виконати свою клятву і захистити Конституцію і вимагати припинення цієї облоги…Трамп, зроби крок назад,
– наголосив Байден.
Заворушення у Вашингтоні демократ назвав заколотом. За словами Байдена, він звернувся до Трампа, адже слова президента мають значення, незалежно від того, добрий він чи поганий.
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