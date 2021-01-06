Избранный президент США Джо Байден отреагировал на беспорядки в США и обратился к республиканцу Дональду Трампу.

Что сказал Байден

Байден записал обращение к нации и подчеркнул, что американская демократия находится под атакой, сообщает 24 канал.

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Я призываю президента Трампа выступить на национальном телевидении сейчас, чтобы выполнить свою клятву и защитить Конституцию и требовать прекращения этой осады...Трамп, сделай шаг назад,

– подчеркнул Байден.

Беспорядки в Вашингтоне демократ назвал мятежом. По словам Байдена, он обратился к Трампа, ведь слова президента имеют значение, независимо от того, хороший он или плохой.

BREAKING: President-elect Joe Biden: "At this hour, our democracy is under unprecedented assault."



"I call on this mob to pull back and allow the work of democracy to go forward." https://t.co/EzJJ0Rqggf pic.twitter.com/JvOTEiRWmw — ABC News (@ABC) January 6, 2021

Заметим, Трамп также отреагировал на столкновения в Вашингтоне. Политик попросил протестующих идти домой.

Беспорядки в Капитолии: коротко