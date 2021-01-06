Трамп, сделай шаг назад, – Байден отреагировал на беспорядки в США
Избранный президент США Джо Байден отреагировал на беспорядки в США и обратился к республиканцу Дональду Трампу.
Что сказал Байден
Байден записал обращение к нации и подчеркнул, что американская демократия находится под атакой, сообщает 24 канал.
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Я призываю президента Трампа выступить на национальном телевидении сейчас, чтобы выполнить свою клятву и защитить Конституцию и требовать прекращения этой осады...Трамп, сделай шаг назад,
– подчеркнул Байден.
Беспорядки в Вашингтоне демократ назвал мятежом. По словам Байдена, он обратился к Трампа, ведь слова президента имеют значение, независимо от того, хороший он или плохой.
Заметим, Трамп также отреагировал на столкновения в Вашингтоне. Политик попросил протестующих идти домой.
Беспорядки в Капитолии: коротко
- Протесты сторонников Трампа вспыхнули у дома Конгресса США 6 января. На митинге выступил и Трамп.
- Однако впоследствии митинги переросли в беспорядки.
- Люди даже ворвались в здание Капитолия.
- Во время столкновений погибли женщина, несколько протестующих и офицеров получили ранения.
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