Митинг в Вашингтоне: сторонники Трампа штурмовали Дом Конгресса – видео
В США 6 января должны объявить официальные результаты выборов США. Перед тем сторонники действующего главы США Дональда Трампа вышли на митинг к Капитолию.
Что происходит на митинге
На митинге выступал сам Трамп. После его речи митингующие отправились к дому, где находится Конгресс – Капитолия. Об этом сообщает The Washington Post.
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Люди пытались прорваться сквозь правоохранителей и попасть в Капитолий. Началась толкотня и стычки. Демонстранты держали флаги США и скандировали "Боремся за Трампа".
Перед Капитолием стояла ограда, которую ломали протестующие. На видео, обнародованных в Твиттере видно, как силовики применяли дубинки.
Выборы в США: что известно
- Президентские выборы в США состоялись еще в ноябре. Победу одержал демократ Джо Байден. Однако Трамп поражения не признает.
- В декабре выборщики США подтвердили результаты выборов. однако официально Байдена объявят президентом 6 января.
- Трамп даже подавал в суд относительно вероятной фальсификации выборов, однако почти все иски отклонили.
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