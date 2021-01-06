В США 6 января должны объявить официальные результаты выборов США. Перед тем сторонники действующего главы США Дональда Трампа вышли на митинг к Капитолию.

Что происходит на митинге

На митинге выступал сам Трамп. После его речи митингующие отправились к дому, где находится Конгресс – Капитолия. Об этом сообщает The Washington Post.

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Люди пытались прорваться сквозь правоохранителей и попасть в Капитолий. Началась толкотня и стычки. Демонстранты держали флаги США и скандировали "Боремся за Трампа".

BREAKING: Trump supporters have breached the Capitol building, tearing down 4 layers of security fencing and are attempting to occupy the building — fighting federal police who are overrun



This is the craziest thing I’ve ever seen in my life. Thousands, police can’t stop them pic.twitter.com/VVdTUwV5YN — ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) January 6, 2021

Перед Капитолием стояла ограда, которую ломали протестующие. На видео, обнародованных в Твиттере видно, как силовики применяли дубинки.

— WILD: Trump supporters clashing with police on the steps of the Capitol as Congress counts the Electoral College votes. USCP are evacuating the Madison Building at the Library of Congress. Cannon House Office Building has been evacuated as well.

pic.twitter.com/LccgbPT2EC — Belaaz (@TheBelaaz) January 6, 2021

They just put up a cross in front of the capitol building pic.twitter.com/0LrGQ5zj9e — Anna Timmer (@VeritasSola) January 6, 2021

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