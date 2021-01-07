В России уже отреагировали на беспорядки, вспыхнувшие в Вашингтоне. В министерстве иностранных дел страны назвали причиной ситуации – несоответствие современным демократическим стандартам.

Как отреагировали в России

Беспорядки – это внутреннее дело США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает "Коммерсант".

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В то же время Захарова утверждает, что "электоральная система в США – архаичная и не соответствует современным демократическим стандартам". Россиянка утверждает, что именно это создает возможности для многочисленных нарушений. Кроме того, дипломатка назвала американские СМИ инструментом политической борьбы.

Это во многом стало причиной раскола общества, который сейчас наблюдается в США,

– добавила Захарова.

Заметим, президент Владимир Зеленский тоже отреагировал на столкновения в США. Глава государства подчеркнул, что решительно осуждает насилие.

Обратите внимание! Беспорядки в США вспыхнули в результате протестов сторонников президента Дональда Трампа. Люди ворвались в Капитолий, где заседал Конгресс. К слову, во время столкновений застрелили женщину.



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