У Росії вже відреагували на заворушення, що спалахнули у Вашингтоні. У міністерстві зовнішніх справ країни назвали причиною ситуації – невідповідність сучасним демократичним стандартам.

Як відреагували в Росії

Заворушення – це внутрішня справа США. Про це заявила офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова, повідомляє "Комерсант".

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Водночас Захарова стверджує, що "електоральна система в США – архаїчна та не відповідає сучасним демократичним стандартам". Росіянка переконує, що саме це створює можливості для численних порушень. Крім того, дипломатка назвала американські ЗМІ інструментом політичної боротьби.

Це багато в чому стало передумовою розколу суспільства, який зараз спостерігається в США,

– додала Захарова.

Зауважимо, президент Володимир Зеленський теж відреагував на сутички у США. Глава держави наголосив, що рішуче засуджує насильство.