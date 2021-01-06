Міжнародна спільнота вже відреагувала на заворушення у будівлі Конгресу США. Зокрема, світові політики закликали прихильників президента Дональда Трампа покинути Капітолій.

Міжнародна спільнота вкрай різко відреагувала на протести, повідомляє 24 канал.

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Джо Байден

Обраний президент США записав термінове звернення до нації. Політик наголосив: те, що відбувається біля стін Капітолію, потрібно негайно припинити.

Трамп, зроби крок назад,

– сказав Байден.

BREAKING: President-elect Joe Biden: "At this hour, our democracy is under unprecedented assault."



"I call on this mob to pull back and allow the work of democracy to go forward." https://t.co/EzJJ0Rqggf pic.twitter.com/JvOTEiRWmw — ABC News (@ABC) January 6, 2021

Генсек НАТО

Єнс Столтенберг закликав протестувальників поважати результати виборів. Генсек зауважив, що заворушення у Вашингтоні його шокували.

Shocking scenes in Washington, D.C. The outcome of this democratic election must be respected. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 6, 2021

ОБСЄ

Парламентська Асамблея ОБСЄ засудила заворушення та закликала прихильників Трампа поважати демократичні процеси.

Віцепрезидент США

Майкл Пенс після заворушень відписався від Трампа у твіттері. Політик також закликав протестувальників піти з будівлі Конгресу.

Велика Британія

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон назвав заворушення "постидними" та наголосив, що владу потрібно передавати мирно.

Туреччина

У міністерстві закордонних справ висловили занепокоєння через заворушення у США.

Україна

Олександр Ткаченко

Очільник Мінкульту Олександр Ткаченко заявив, що шокований подіями в США.

Найсильніша демократія світу під серйозним викликом,

– написав Ткаченко у телеграмі.

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