Заворушення у США: як відреагувала міжнародна спільнота
Міжнародна спільнота вже відреагувала на заворушення у будівлі Конгресу США. Зокрема, світові політики закликали прихильників президента Дональда Трампа покинути Капітолій.
Міжнародна спільнота вкрай різко відреагувала на протести, повідомляє 24 канал.
До теми Сутички у Капітолію США: хронологія подій – фото, відео
Джо Байден
Обраний президент США записав термінове звернення до нації. Політик наголосив: те, що відбувається біля стін Капітолію, потрібно негайно припинити.
Трамп, зроби крок назад,
– сказав Байден.
Генсек НАТО
Єнс Столтенберг закликав протестувальників поважати результати виборів. Генсек зауважив, що заворушення у Вашингтоні його шокували.
ОБСЄ
Парламентська Асамблея ОБСЄ засудила заворушення та закликала прихильників Трампа поважати демократичні процеси.
Віцепрезидент США
Майкл Пенс після заворушень відписався від Трампа у твіттері. Політик також закликав протестувальників піти з будівлі Конгресу.
Велика Британія
Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон назвав заворушення "постидними" та наголосив, що владу потрібно передавати мирно.
Туреччина
У міністерстві закордонних справ висловили занепокоєння через заворушення у США.
Україна
Олександр Ткаченко
Очільник Мінкульту Олександр Ткаченко заявив, що шокований подіями в США.
Найсильніша демократія світу під серйозним викликом,
– написав Ткаченко у телеграмі.
Сутички у Вашингтоні: що відомо
- Заворушення у США спалахнули 6 січня. Саме тоді мали офіційно оголосити Байдена президентом.
- Протестувальники увірвались до будинку Конгресу у Вашингтоні.
- Під час сутичок застрелили жінку. Серед демонстрантів та силовиків є поранені.
- Через заворушення у Вашингтоні ввели комендантську годину.
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