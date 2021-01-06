Международное сообщество уже отреагировало на беспорядки в здании Конгресса США. В частности, мировые политики призвали сторонников президента Дональда Трампа покинуть Капитолий.

Международное сообщество крайне резко отреагировало на протесты, сообщает 24 канал.

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Джо Байден

Избранный президент США записал срочное обращение к нации. Политик подчеркнул: то, что происходит у стен Капитолия, нужно немедленно прекратить.

Трамп, сделай шаг назад,

– сказал Байден.

BREAKING: President-elect Joe Biden: "At this hour, our democracy is under unprecedented assault."



"I call on this mob to pull back and allow the work of democracy to go forward." https://t.co/EzJJ0Rqggf pic.twitter.com/JvOTEiRWmw — ABC News (@ABC) January 6, 2021

Генсек НАТО

Йенс Столтенберг призвал протестующих уважать результаты выборов. Генсек отметил, что беспорядки в Вашингтоне его шокировали.

Shocking scenes in Washington, D.C. The outcome of this democratic election must be respected. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 6, 2021

ОБСЕ

Парламентская Ассамблея ОБСЕ осудила беспорядки и призвала сторонников Трампа уважать демократические процессы.

Вице-президент США

Майкл Пенс после беспорядков отписался от Трампа в твиттере. Политик также призвал протестующих уйти из здания Конгресса.

Великобритания

Премьер Великобритании Борис Джонсон назвал беспорядки "постидними" и подчеркнул, что власть нужно передавать мирно.

Турция

В Министерстве иностранных дел выразили обеспокоенность из-за беспорядков в США.

Украина

Александр Ткаченко

Глава Минкульта Александр Ткаченко заявил, что шокирован событиями в США.

Сильнейшая демократия мира под серьезным вызовом,

– написал Ткаченко в телеграмме.

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