Беспорядки в США: как отреагировало международное сообщество
Международное сообщество уже отреагировало на беспорядки в здании Конгресса США. В частности, мировые политики призвали сторонников президента Дональда Трампа покинуть Капитолий.
Международное сообщество крайне резко отреагировало на протесты, сообщает 24 канал.
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Джо Байден
Избранный президент США записал срочное обращение к нации. Политик подчеркнул: то, что происходит у стен Капитолия, нужно немедленно прекратить.
Трамп, сделай шаг назад,
– сказал Байден.
Генсек НАТО
Йенс Столтенберг призвал протестующих уважать результаты выборов. Генсек отметил, что беспорядки в Вашингтоне его шокировали.
ОБСЕ
Парламентская Ассамблея ОБСЕ осудила беспорядки и призвала сторонников Трампа уважать демократические процессы.
Вице-президент США
Майкл Пенс после беспорядков отписался от Трампа в твиттере. Политик также призвал протестующих уйти из здания Конгресса.
Великобритания
Премьер Великобритании Борис Джонсон назвал беспорядки "постидними" и подчеркнул, что власть нужно передавать мирно.
Турция
В Министерстве иностранных дел выразили обеспокоенность из-за беспорядков в США.
Украина
Александр Ткаченко
Глава Минкульта Александр Ткаченко заявил, что шокирован событиями в США.
Сильнейшая демократия мира под серьезным вызовом,
– написал Ткаченко в телеграмме.
Столкновения в Вашингтоне: что известно
- Беспорядки в США вспыхнули 6 января. Именно тогда должны были официально объявить Байдена президентом.
- Протестующие ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне.
- Во время столкновений застрелили женщину. Среди демонстрантов и силовиков есть раненые.
- За беспорядки в Вашингтоне ввели комендантский час.
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