Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы.

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19:51, 24 ноября Где объявлена тревога По состоянию на сейчас тревога объявлена в ряде областей.

19:45, 24 ноября Ситуация с движением дронов БПЛА на севере Сумщины, курс юго-западный.

БПЛА в направлении Харькова с севера.

БПЛА на границе Николаевщины и Херсонщины, курс северо-западный.

БПЛА над Запорожьем, курс северо-западный.

19:29, 24 ноября Угрозу атак ударных БПЛА объявили в Херсонской и Николаевской областях. Далее, по данным военных, БПЛА с Херсонщины начали движение курсом на Николаевщину.