Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы.
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19:51, 24 ноября
Где объявлена тревога
По состоянию на сейчас тревога объявлена в ряде областей.
19:45, 24 ноября
Ситуация с движением дронов
- БПЛА на севере Сумщины, курс юго-западный.
- БПЛА в направлении Харькова с севера.
- БПЛА на границе Николаевщины и Херсонщины, курс северо-западный.
- БПЛА над Запорожьем, курс северо-западный.
19:29, 24 ноября
Угрозу атак ударных БПЛА объявили в Херсонской и Николаевской областях. Далее, по данным военных, БПЛА с Херсонщины начали движение курсом на Николаевщину.
19:24, 24 ноября
Воздушные силы сообщили об угрозе ударных дронов для Харьковской области.
Отмечают, что БПЛА зафиксировали восточнее Харькова, курс юго-западный.