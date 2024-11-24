Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОГА.

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В Киевской области есть повреждения после атаки

Враг с ночи терроризирует Киевскую область дронами-камикадзе. Сейчас стало известно, что в результате очередной российской атаки повреждено промышленное предприятие.

В результате падения обломков сбитых вражеских целей на объекте произошел пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. Частично повреждена кровля здания,

– сообщил начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко.

В то же время о пострадавших в результате падения обломков сбитых БПЛА не поступала.

К слову, оперативно атаки "Шахедами", воздушную тревогу и последствия российских атак читайте в нашем телеграме.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Россия продолжит наносить комбинированные удары по территории Украины. Президент Украины отметил, что Кремль наращивает производство оружия, чтобы продолжать террор. Зеленский убежден, что враг планирует устроить блэкаут, поэтому украинцы должны быть готовыми к различным сценариям.