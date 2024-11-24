Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.

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В 14:49 в Киевской ОВА сообщили, что в области зафиксировано движение вражеских БпЛА.

В регионе работают силы ПВО,

– добавили там.

Там попросили сохранять информационную тишину и не делать фото и видео работы наших защитников.

Отметим, что в Воздушных силах в половине 3 часов дня сообщали о движении вражеских БПЛА. В частности, там указывалось о БпЛА в северной части Киевской области. А также отмечалось о вражеских дронах, находившихся в восточной части Киевщины, держа юго-западный курс.

Также о движении большого количества ударных БпЛА в направлении Киевщины, отмечали мониторы.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.